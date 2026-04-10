Συναγερμός στις ΗΠΑ για το «Mythos» της Anthropic: Έκτακτη σύσκεψη κορυφής με τραπεζίτες – Οι φόβοι τραπεζών και Wall Street

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να φέρει η νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης, με κορυφαίους οικονομικούς αξιωματούχους να συγκαλούν έκτακτη συνάντηση με ηγέτες της Wall Street.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, κάλεσαν κορυφαία στελέχη μεγάλων τραπεζών στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να τους ενημερώσουν για τις ανησυχίες γύρω από το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης «Mythos» της εταιρείας Anthropic.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές αρχές φοβούνται ότι το συγκεκριμένο σύστημα θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή κυβερνοεπιθέσεων, καθώς φέρεται να έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται αδυναμίες σε μεγάλα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, αναφέρει το Bloomberg.

Ο στόχος της συνάντησης ήταν να διασφαλιστεί πως οι τράπεζες γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ψηφιακών τους συστημάτων.

Η έκτακτη αυτή σύσκεψη θεωρείται ένδειξη ότι οι ρυθμιστικές αρχές αντιμετωπίζουν πλέον τις κυβερνοαπειλές μέσω AI ως έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το «παρών» στη συνάντηση έδωσαν επικεφαλής μερικών από των μεγαλύτερων τραπεζών των ΗΠΑ, μεταξύ αυτών στελέχη των Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo και Goldman Sachs.

Η ίδια η Anthropic έχει παραδεχθεί πως το νέο της μοντέλο διαθέτει τόσο επιθετικές όσο και αμυντικές δυνατότητες στον κυβερνοχώρο, ενώ για λόγους ασφαλείας έχει περιορίσει αρχικά την πρόσβαση σε αυτό μόνο σε λίγες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια δοκιμών, το σύστημα reportedly κατάφερε να βρει τρόπους πρόσβασης σε δεδομένα από διαφορετικούς browsers, ακόμη και να εντοπίσει πιθανά «κενά» ασφαλείας που θα μπορούσαν θεωρητικά να επηρεάσουν ακόμα και τραπεζικές ιστοσελίδες.

Οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς εκτιμούν πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει ριζικά το τοπίο της κυβερνοασφάλειας τα επόμενα χρόνια.