Νορβηγία: Πάνω από 50 σπίτια έγιναν στάχτη από μεγάλη φωτιά – Συνεχίζονται οι εκκενώσεις

Περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε κοντά στην πόλη Ντράμεν, στη νότια Νορβηγία. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις, ενώ δεκάδες πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και μέσα σε λίγη ώρα επεκτάθηκε σε συγκρότημα κατοικιών στη Νορβηγία, πριν περάσει στη γύρω δασική και χερσαία έκταση. Μέχρι αργά το απόγευμα παρέμενε εκτός ελέγχου, με τους δυνατούς ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

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Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Όσλο, ενώ περισσότεροι από 60 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή πυροσβεστικών ελικοπτέρων που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Ωστόσο, η περιορισμένη πρόσβαση σε πηγές νερού και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις.

Pożary w norweskim Drammen, niedaleko Oslo.



Spłonęło ponad 100 domów. Służby nie mogą zapanować nad żywiołem.



Jedno z moich ulubionych miasteczek w Norwegii. Znam to miejsce jak własną kieszeń



Drammen to siedziba spadkowicza z norweskiej Ekstraklasy, Strømsgodset IF.… — Piotr Piotrowicz (@Piotrowicz17) July 17, 2026

Εκκενώσεις και ανησυχία και για άλλες περιοχές

Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους, καθώς η φωτιά συνεχίζει να κινείται προς κατοικημένες περιοχές νότια του αρχικού μετώπου. Η Πολιτική Προστασία συμμετέχει στις εκκενώσεις, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και να αποφεύγουν την περιοχή.

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DEVELOPING: A large wildfire is tearing through the Krokstadelva area near Drammen, Norway, destroying multiple homes and surrounding terrain. Residents report hearing explosions as firefighters battle the fast-moving blaze. pic.twitter.com/vRkkJL4giU — Breaking911 (@Breaking911) July 17, 2026

Drammen, Norway



Wildfire destroys more than 50 homes in Drammen, Norway.



Multiple homes and surrounding terrain are burning in a large wildfire in the Krokstadelva area near Drammen, officials say; residents report hearing explosions.



– Nordic News#norway #drammen… pic.twitter.com/eqfD3QdpWt — sustainme.in (@sustainme_in) July 17, 2026

JUST IN: Massive fire in Drammen, Norway destroys over 100 homes https://t.co/OKz8NyGnf4 pic.twitter.com/rLKXlhEqgv — Rapid Report (@RapidReport2025) July 17, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή αγνοούμενοι, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Παράλληλα, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η πυρκαγιά έχει επεκταθεί πάνω από τον οικισμό, ενώ στην περιοχή ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση προειδοποίησης για «κίνδυνο έκρηξης και έντονο καπνό».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες χαρακτηρίζουν την πυρκαγιά ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης τόσο στις κατοικίες όσο και στη γύρω περιοχή.

Για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις από πολλές υπηρεσίες, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις να επιχειρούν στο μέτωπο.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.