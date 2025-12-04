Συναγερμός στο Derby της Βρετανίας: Εκκενώθηκαν 200 σπίτια, δύο συλλήψεις για εκρηκτικά

Σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» τέθηκε το Derby της Βρετανίας, μετά την εκκένωση περίπου 200 κατοικιών και τη σύλληψη δύο ανδρών για εκρηκτικά.

Οι δύο ύποπτοι, ηλικίας περίπου 40 και 50 ετών, συνελήφθησαν και παραμένουν υπό κράτηση. Οι αρχές της Βρετανίας προειδοποίησαν τους κατοίκους ότι «ενδέχεται να ακούσουν έκρηξη» κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Οι κάτοικοι της αποκλεισμένης περιοχής, έχουν κληθεί να απομακρυνθούν για τουλάχιστον 24 ώρες, σύμφωνα με την Dailymail, ενώ όσοι χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή ή έχουν κατοικίδια πρέπει να φροντίσουν για την άμεση μεταφορά τους. Έχει οριστεί και κέντρο προσωρινής φιλοξενίας.

Η αστυνομία του Derby ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με την Πυροσβεστική, τις υπηρεσίες ασθενοφόρων και τις τοπικές αρχές. Παρά την ένταση της κινητοποίησης, οι αξιωματικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια και ότι «δεν υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για την κοινότητα». Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται καθαρά ως προληπτικό μέτρο.

Το ακριβές περιεχόμενο και η φύση των υλικών που βρέθηκαν στο επίμαχο σπίτι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.