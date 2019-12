Συναγερμός στο Έσσεξ όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μαθητές!

Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και τα παρέσυρε έξω από το σχολείο τους στο Λόουτον του Έσσεξ, όπως ανέφεραν η αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο Λύκειο Ντέμπντεν. Ο δρόμος όπου βρίσκεται το σχολείο έκλεισε και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους κατοίκους να την αποφεύγουν.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις στο twitter:

#BREAKING : major story developing: A car drove in a number of children killing 1 and injuring many others outside a school in #Essex England. Driver drove off, police are searching for the vehicle. pic.twitter.com/hWv6syxUfA

This is likely to be a prolonged and serious investigation we urgently need the public’s assistance and help any dashcam, CCTV or information contact @EssexPoliceUK on #101 #999 in an emergency or @CrimestoppersUK https://t.co/qcJGyWn9ml

— Insp Rob Brettell (@InspBrettell) December 2, 2019