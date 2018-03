Συναγερμός στο Λονδίνο – Ύποπτο δέμα στο κοινοβούλιο

«Ειδικοί αξιωματικοί κλήθηκαν και το δέμα θα εξεταστεί», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, στην οποία προστίθεται ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

BREAKING: Police investigating suspicious package in Houses of Parliament, hours after similar incident >> https://t.co/7qbufWz6vI pic.twitter.com/PIWNMXNIc3

— RT UK (@RTUKnews) March 13, 2018