Συναγερμός στο Παρίσι: Άντρας μαχαίρωσε πολίτες! 4 τραυματίες – 1 νεκρός

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Αστυνομική πηγή επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι υπήρξε επίθεση με μαχαίρι χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

I was in a restaurant rue saint Augustin in the 2eme arrondissement , crowd panic, blood, a guy with a knife in the streets and people screaming, avoid the area if you can 🙏🏼 #Paris

