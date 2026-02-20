Κόσμος

Συναγερμός στο Παρίσι: Απειλητικά mails για βόμβες σε κεντρικά σημεία – Εκκενώνεται ο Πύργος Μονπαρνάς

Μπαράζ e-mail προκάλεσε συναγερμό για απειλές για βόμβες
Montparnasse
Montparnasse / Reuters

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι το βράδυ της Παρασκευής 20.02.2026, μετά από απειλητικά μηνύματα για βόμβες.

Ο Πύργος Μονπαρνάς στο Παρίσι εκκενώθηκε έπειτα από αναφορά για απειλή βόμβας. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ ειδικές ομάδες ασφαλείας ελέγχουν το κτίριο.

Οι τοπικές αρχές φέρονται επίσης να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν το 15ο διαμέρισμα, όπου βρίσκεται ο ουρανοξύστης. Η ακριβής φύση του περιστατικού παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής.

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Le Figaro, «αρκετά κτίρια» έχουν πλέον εκκενωθεί στο Παρίσι.

 

Πηγές ανέφεραν ότι «αρκετά email», τα οποία περιλάμβαναν «απειλές για εκρήξεις σε πολλά σημεία στο Παρίσι», εστάλησαν σε διάφορες αρχές. Η αναφορά για εκρηκτικούς μηχανισμούς είχε γίνει γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα, 20:00 στην Ελλάδα).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πύργος του Άιφελ αν και βρισκόταν στις τοποθεσίες, δεν έχει κλείσει προς το παρόν, ενώ έχουν εκκενωθεί και ο σταθμός Μοντπαρνάς, όπως και η σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. 

Ο έλεγχος, που πραγματοποιήθηκε από δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Παρισιού, ολοκληρώθηκε στη σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται στον Πύργο Μονπαρνάς.

