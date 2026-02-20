Συναγερμός στο Παρίσι: Απειλητικά mails για βόμβες σε κεντρικά σημεία – Εκκενώνεται ο Πύργος Μονπαρνάς

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι το βράδυ της Παρασκευής 20.02.2026, μετά από απειλητικά μηνύματα για βόμβες.

Ο Πύργος Μονπαρνάς στο Παρίσι εκκενώθηκε έπειτα από αναφορά για απειλή βόμβας. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ ειδικές ομάδες ασφαλείας ελέγχουν το κτίριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τοπικές αρχές φέρονται επίσης να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν το 15ο διαμέρισμα, όπου βρίσκεται ο ουρανοξύστης. Η ακριβής φύση του περιστατικού παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής.

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Le Figaro, «αρκετά κτίρια» έχουν πλέον εκκενωθεί στο Παρίσι.

Plusieurs alertes à la bombe dans Paris, la tour Montparnasse et Sciences-po évacués

https://t.co/1U9psAr81F pic.twitter.com/fziHlbU8Tv ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 20, 2026

Πηγές ανέφεραν ότι «αρκετά email», τα οποία περιλάμβαναν «απειλές για εκρήξεις σε πολλά σημεία στο Παρίσι», εστάλησαν σε διάφορες αρχές. Η αναφορά για εκρηκτικούς μηχανισμούς είχε γίνει γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα, 20:00 στην Ελλάδα).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πύργος του Άιφελ αν και βρισκόταν στις τοποθεσίες, δεν έχει κλείσει προς το παρόν, ενώ έχουν εκκενωθεί και ο σταθμός Μοντπαρνάς, όπως και η σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

Ο έλεγχος, που πραγματοποιήθηκε από δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Παρισιού, ολοκληρώθηκε στη σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται στον Πύργο Μονπαρνάς.