Συναγερμός στο Τέξας: Έκλεισε ο ενάεριος χώρος από εισβολή drones των μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών

Πλέον δεν υπάρχει καμία απειλή για την πολιτική αεροπορία και αναμένεται οι πτήσεις να ξεκινήσουν πάλι από το αεροδρόμιο του Ελ Πάσο
Επιβάτες σε σύγχυση μέσα στο αεροδρόμιο του Ελ Πάσο
Επιβάτες σε σύγχυση μέσα στο αεροδρόμιο του Ελ Πάσο / REUTERS / Jose Luis Gonzalez

Σάλο προκάλεσε στις ΗΠΑ το γεγονός ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε σήμερα (11.02.2026) το πρωί εντολή, ώστε να «κλείσει» ο εναέριος χώρος στο αεροδρόμιο του Ελ Πάσο στην πολιτεία Τέξας.

Ειδικότερα, η FAA ανακοίνωσε την αιφνίδια αναστολή των πτήσεων από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ελ Πάσο, στο Τέξας για λόγους ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης, με χιλιάδες κόσμο να βρίσκεται σε σύγχυση λόγω των πτήσεων που ακυρώθηκαν.

Όπως αποκαλύφθηκε πριν λίγη ώρα, η αιτία που προκλήθηκε η απρόσμενη αυτή κατάσταση ασφαλείας ήταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που χρησιμοποιούσαν μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών.

 

Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τα drones των μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών διείσδυσαν στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο «έλαβε μέτρα για να θέσει εκτός λειτουργίας τα drones» και διαπίστωσε, σε συνεργασία με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA, ότι δεν υπάρχει πλέον «καμία απειλή για τις εμπορικές πτήσεις», σημείωσε η πηγή αυτή.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, διαβεβαίωσε επίσης ότι η απειλή «εξουδετερώθηκε» και δεν διατρέχουν πλέον κίνδυνο τα εμπορικά αεροσκάφη που πετούν στην περιοχή.

Η FAA ανακοίνωσε ότι αίρεται η προσωρινή αναστολή πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο.

Αμερικανός στρατιώτης έξω από το αεροδρόμιο του Ελ ΠάσοΑμερικανός στρατιώτης έξω από το αεροδρόμιο του Ελ Πάσο / REUTERS / Jose Luis Gonzalez

«Όλες οι πτήσεις θα ξαναρχίσουν κανονικά» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Το αεροδρόμιο βρίσκεται δίπλα στο αμερικανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο Biggs καθώς και κοντά στα σύνορα με τη μεξικανική πόλη Χουάρες.

Στρατιώτες
