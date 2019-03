Η φωτιά ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Intercontinental Terminals Company στο Ντιρ Παρκ 24 χλμ νοτιοανατολικά του Χιούστον και μαίνεται έως αυτή την ώρα.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να σβήσουν την φωτιά με ειδικούς αφρούς αλλά το έργο τους είναι πολύ δύσκολο αφού στο σημείο είναι αποθηκευμένα πετρέλαιο και γκάζι.

Some Houston-area residents ordered to shelter-in-place as fire breaks out at petrochemical facility. https://t.co/bqMis7MNMA pic.twitter.com/pLAJCPNINA

