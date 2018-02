Συναγερμός στον Λευκό Οίκο – Όχημα έπεσε πάνω σε προστατευτικές μπάρες

Το περιστατικό έγινε στην 17η οδό της Ουάσινγκτον, κοντά δηλαδή στον Λευκό Οίκο.

Η γυναίκα που οδηγούσε το όχημα συνελήφθη. Δεν σημειώθηκαν πυροβολισμοί και δεν τραυματίστηκε κανένας από το προσωπικό ασφαλείας.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας τέθηκαν σε συναγερμό και ο Λευκός Οίκος αποκλείστηκε, ύστερα από αυτό το επεισόδιο που σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Μάλκομ Τέρνμπουλ. Ο τελευταίος βρισκόταν ακόμη στον Λευκό Οίκο.

Ένας δημοσιογράφος καναλιού που συνεργάζεται με το δίκτυο Fox ανέφερε μέσω του Twitter ότι ένας αυτόπτης μάρτυρας είδε αστυνομικούς, με προτεταμένα τα όπλα τους, να βγάζουν μια γυναίκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου της. Ανάρτησε και μια φωτογραφία μιας λευκής Σεβρολέτ, του αυτοκινήτου που έπεσε στον φράχτη.

Σε ένα βίντεο του πρακτορείου Reuters διακρίνεται η αμερικανική σημαία στο πίσω μέρος του οχήματος. Το πίσω και ένα πλαΐνό τζάμι έχουν σπάσει. Ένας αστυνομικός ελέγχει με έναν ειδικό καθρέφτη το κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

