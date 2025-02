Συνάντηση Ερντογάν – αλ Σάρα: Ο λαός της Συρίας δεν θα ξεχάσει ποτέ τη στάση της Τουρκίας

Δύο ώρες διήρκεσε η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Αχμέντ αλ Σάρα. «Ανοίγει νέα σελίδα για την περιοχή», συμφώνησαν ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο μεταβατικός ηγέτης της Συρίας, σε δηλώσεις τους από την Άγκυρα.

Στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα συναντήθηκαν την Τρίτη (04.02.2025) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο μεταβατικός Πρόεδρος της Συρίας.

«Είναι μεγάλη μου χαρά να φιλοξενώ τον Άχμεντ αλ Σάρα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο συριακός λαός έχει υποστεί κάθε είδους καταπίεση. Υπέστη απάνθρωπη σφαγή, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χημικών όπλων.

Εκατομμύρια αδελφοί μας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα εδάφη τους. Παρ’ όλα αυτά, οι γενναίοι γιοι της Συρίας δεν εγκατέλειψαν τον αγώνα τους. Ο συριακός λαός νίκησε», δήλωσε αρχικά ο Ερντογάν στις κοινές δηλώσεις που έγιναν μετά τις σχεδόν δίωρες συνομιλίες.

«Μετά από 13 χρόνια αίματος και δακρύων, μία νέα σελίδα άνοιξε όχι μόνο στη Συρία αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή μας. Ο συριακός λαός έχει τη βούληση να καθορίσει μόνος του το μέλλον του», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος ηγέτης τόνισε ότι η χώρα του θα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, ενώ υποστήριξε ότι οι αμοιβαίες επισκέψεις και επαφές θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.

