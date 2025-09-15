Συνάντηση Νετανιάχου – Ρούμπιο: Κοινός στόχος να χτυπηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Μία σημαντική συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα, Δευτέρα (15/9/2025), ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με βασικό θέμα συζήτησης τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στη συζήτηση του Νετανιάχου με τον Ρούμπιο συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζάτσι Χανέγκμπι και ο πρέσβης στην Ουάσινγκτον, Γιεχίελ Λάιτερ, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νετανιάχου μιλάει για την δυνατή σχέση μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δυο τους μετά το τέλος της συνάντησης, ο Νετανιάχου αρχικά επαίνεσε την «κοινή αποφασιστικότητα» των δύο χωρών και την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χτυπήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ενώ παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ πήρε μόνο του την απόφαση να επιτεθεί στο Κατάρ.

Σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να νικήσει τη Χαμάς στον θύλακα και υπογράμμισε: «είμαστε αφοσιωμένοι» στην επιστροφή όλων των ομήρων στα σπίτια τους», ενώ ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη βοήθειά του.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο στο Ισραήλ αποτελεί σαφές σημάδι ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του ενάντια στον αντισημιτισμό και τις «αδύναμες κυβερνήσεις». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είναι αυτός που έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να παραμείνει αυτή η σχέση των χωρών ισχυρή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Great to meet my friend US Secretary of State Marco Rubio in Jerusalem! @SecRubio pic.twitter.com/7Wgl5lchAD — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 15, 2025

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε από κοινού», για να αντιμετωπίσουμε τους κοινούς εχθρούς και να προστατεύσουμε τον κοινό μας πολιτισμό, επισήμανε ο Νετανιάχου.

Σχετικά με την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι ήταν μια «εντελώς ανεξάρτητη απόφαση» ενώ επιτέθηκε σε όσους επικρίνουν τη χώρα του για την πράξη του αυτή.

«Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη», τόνισε και χαρακτήρισε «τεράστια υποκρισία» την κριτική κατά του Ισραήλ για την επίθεση.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στο ψήφισμα του ΟΗΕ που εγκρίθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το οποίο καμία χώρα δεν μπορεί να φιλοξενεί τρομοκράτες. «Δεν έχεις τέτοια κυριαρχία όταν έχεις δώσει βάση σε τρομοκράτες», λέει. Φαίνεται να αναγνώρισε επίσης ότι το Ισραήλ δεν κατάφερε να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς, αλλά όπως είπε η χώρα του έστειλε ένα μήνυμα στους τρομοκράτες με το χτύπημα ότι «μπορείτε να κρυφτείτε, μπορείτε να τρέξετε, αλλά θα σας πιάσουμε».

Ερωτηθείς ο Νετανιάχου από δημοσιογράφους για τη δολοφονία του Αμερικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σχολίασε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει «ασυνήθιστη βία» από πολιτικούς αντιπάλους. Αποκάλεσε τους αντιπάλους του μάλιστα «απειλή για τη δημοκρατία» και τόνισε ότι αντιμετωπίζει απειλές εναντίον του εαυτού του.

Ο Ρούμπιο στέκεται υπέρ της εξάλειψης της Χαμάς

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «κάθε όμηρος» πρέπει να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι του και ότι η Χαμάς πρέπει να «εξαλειφθεί» ως ένοπλη ομάδα ενώ διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένει προσηλωμένος σε αυτούς τους στόχους.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι το Ιράν απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά και τους συμμάχους του Κόλπου και την Ευρώπη και επισήμανε ότι ένα Ιράν με πυρηνικά αποτελεί «απαράδεκτο κίνδυνο» για τον κόσμο.

Επίσης, καταδίκασε την «απαράμιλλη βαρβαρότητα» της Χαμάς και τόνισε ότι ο λαός της Γάζας δεν μπορεί να έχει ειρήνη ή ένα καλύτερο μέλλον χωρίς να αφοπλιστεί η Χαμάς και να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους.

Όσον αφορά το σχόλιο του Νετανιάχου για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα ο Ρούμπιο είπε ότι «είμαστε επικεντρωμένοι στο τι θα συμβεί στη συνέχεια».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ και την οργή των συμμάχων του Κόλπου ο Ρούμπιο είπε ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ανεξάρτητα από το τι έχει συμβεί». Όπως είπε εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι και η Χαμάς εξακολουθεί να υπάρχει και πρέπει να εξαλειφθεί».

«Όλα αυτά πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν», δήλωσε, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα επικεντρωθούν στην επίλυση αυτών των ζητημάτων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τη δολοφονία του Κερκ σαν «ένας θάνατος στην οικογένεια», σημειώνοντας ότι ήταν προσωπικός φίλος πολλών στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Ρούμπιο θα βρεθεί την Τρίτη στο Κατάρ

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Ισραήλ, ο Μάρκο Ρούμπιο αύριο, Τρίτη, αναμένεται να επισκεφθεί το Κατάρ, όπως αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη δύο αμερικανικές πηγές.