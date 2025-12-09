Συμβαίνει τώρα:
Συνάντηση Πάπα Λέοντα με Ζελένσκι στη Ρώμη: «Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες να οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη»

Συζητήθηκε και το θέμα των αιχμαλώτων πολέμου και στην ανάγκη να επιτευχθεί η επιστροφή των μικρών Ουκρανών στις οικογένειές τους, αναφέρει το Βατικανό
Ο Πάπας Λέων με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS

Στην Ιταλία  βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τον Πάπα Λέοντα στην εξοχική κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, λίγο έξω από την Ρώμη.

Το απόγευμα της Τρίτης (09.12.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να γίνει δεκτός από την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση του Βατικανού, «κατά την εγκάρδια συνομιλία, με κύριο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο ‘Αγιος Πατέρας των Καθολικών αναφέρθηκε και πάλι στην ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος και επανέλαβε δυναμικά την προσδοκία να μπορέσουν, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, να οδηγήσουν σε διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

«Παράλληλα, δεν έλειψε και αναφορά στο θέμα των αιχμαλώτων πολέμου και στην ανάγκη να επιτευχθεί η επιστροφή των μικρών Ουκρανών, στις οικογένειές τους» υπογραμμίζεται, τέλος, από το Βατικανό.

