Συνάντηση του Αιγύπτιου Προέδρου αλ Σίσι με τον Σύρο ηγέτη αλ Σάρα

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι συναντήθηκε χθες (04.03.2025) για πρώτη φορά με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, στο περιθώριο των εργασιών της αραβικής συνόδου κορυφής στο Κάιρο.

Ο Αχμέντ αλ Σάρα, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι στο Κάιρο, προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από ηγέτες αραβικών κρατών και της Δύσης αφότου ηγήθηκε συμμαχίας ανταρτών που ανέτρεψε τον Πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Αντίθετα με τις χώρες του Κόλπου, η Αίγυπτος υπήρξε πιο επιφυλακτική απέναντι στη νέα ηγεσία της Συρίας. Ο Σίσι έχει λάβει σκληρά μέτρα κατά των ισλαμιστών στην πολυπληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου, η οποία έχει επιρροή στη Μέση Ανατολή και είναι σύμμαχος των ΗΠΑ.

Ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας αναφέρει ότι ο Σίσι κάλεσε τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας να προωθήσει ευρεία πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, ενώ καταδίκασε οποιαδήποτε «επίθεση» στο συριακό έδαφος.

