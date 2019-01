View this post on Instagram

The problem is not in people that controll us. The problem is in our complexes and prejudice, our sexual desires we suppress. Everyone wants sex, but we need some catalyst like trainings,drinking, marriage. We suppress our hidden inner desires and then it leads to violence,crimes,preservations,wars. The only thing we need to understand that every man and woman want sex and this is normal.If you want all her friends is okay!If she wants your friends is okay! If everyone understood it there'd be no massacre,fights and violence. ______________________________________________ У нас проблема не в людях, которые нами управляют. Проблема в том, что в нас живут комплексы и предрассудки, мы сдерживаем свои сексуальные желания. Каждый из нас хочет секса, но для оправдания этого нужен какой-то катализатор. Тренинг, пьянство, брак. Мы давим скрытые желания, а потом это выливается в насилие, преступления, извращения, войны. А всего лишь нужно понять, что каждый мужик хочет секса – это нормально. И что каждая женщина хочет секса и это нормально. И если ты хочешь всех ее красивых подруг – это норма. И она хочет твоих симпатичных друзей – это тоже норма. Если бы все это поняли не было бы резни, драк, насилия. Элита стыдится за свои желания и создает законы по которым секс удобнее купить. Они хотя бы признают, что у них эти желания есть, и можно воплотить это, просто купив человека. Покупая человека, они делают своеобразный бартер. Возможность, в обмен на деньги, отпустить себя. Это выбор- либо ты уходить в разряд «купить», соглашаясь, что секс это плохо и грязно и в здравом уме женщина не может хотеть секса, а если она все же хочет- то она как минимум больна на голову. Либо развиваешься, сексуально образовываешься и понимаешь как воплотить свои желания законно, бесплатно и к обоюдному удовольствию, никому не причинив вреда. #настярыбка #2аякнига