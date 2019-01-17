Συνελήφθη η συνοδός πολυτελείας που είχε υποσχεθεί να… κάψει τον Τραμπ! [pics]
Συνελήφθη σήμερα, Πέμπτη 17.01.2019, μόλις έφτασε στη Μόσχα, μετά την απέλασή της από την Ταϊλάνδη, μια Λευκορωσίδα συνοδός πολυτελείας, η οποία είχε κάνει αίσθηση όταν υποσχέθηκε ότι θα προβεί σε “αποκαλύψεις” για τον ρόλο της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.
Η Αναστάζια Βασούκεβιτς, γνωστότερη με το ψευδώνυμο “Νάστια Ρίμπκα”, που δηλώνει μανεκέν, είχε συλληφθεί στην Πατάγια μαζί με άλλους εννέα αλλοδαπούς που οργάνωναν μαθήματα “σεξουαλικής διάπλασης” σε αυτό το παραθαλάσσιο, τουριστικό θέρετρο. Κινδύνευε αρχικά να της επιβληθεί ποινή πολυετούς κάθειρξης, τελικά όμως το δικαστήριο την καταδίκασε την Τρίτη σε πρόστιμο. Αμέσως μετά, οι ταϊλανδικές αρχές την επιβίβασαν, μαζί με τους συγκατηγορούμενούς της, σε ένα αεροσκάφος της εταιρείας Aeroflot με προορισμό τη Μόσχα.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρατήρησαν ότι η συνοδός πολυτελείας, Νάστια Ρίμπκα, δεν ήταν μεταξύ της ομάδας που βγήκε από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Σερεμέτιεβο το πρωί.
Η συνοδός πολυτελείας που συνελήφθη… με συνοπτικές διαδικασίες
Σύμφωνα με δύο συγκατηγορούμενούς της, που ταξίδευαν με το ίδιο αεροπλάνο, αστυνομικοί τους περίμεναν αμέσως μόλις αποβιβάστηκαν, συνέλαβαν συνολικά τέσσερα άτομα και τα οδήγησαν σε ένα διπλανό δωμάτιο. “Από τις φωνές της Νάστια, του Άλεξ και εκείνων που βρίσκονταν εκεί, άκουσα ότι (…) ζητούσαν εξηγήσεις για το τι συνέβαινε, για ποιό λόγο τους συνέλαβαν”, είπε μια γυναίκα, η οποία δήλωσε ότι είναι η σύζυγος του επικεφαλής του γκρουπ, Αλεξάντρ Κιρίλοφ.
Σύμφωνα με μια ανώνυμη πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Tass, οι τέσσερις συλληφθέντες είναι ύποπτοι για μαστροπεία. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο από επίσημη πηγή ποιες είναι οι κατηγορίες σε βάρος της Νάστια Ρίμπκα και αν θα προφυλακιστεί ή αν θα αφεθεί ελεύθερη αφού δώσει κατάθεση.
Η υπόθεση αυτή ωστόσο φαίνεται ότι παίρνει παράξενη τροπή, διότι η Ρίμπκα ισχυριζόταν ότι πήγε στην Ταϊλάνδη επειδή βρέθηκε ανανεμιγμένη σε ένα πολιτικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Ρώσο ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα. Ο τελευταίος συνεργαζόταν στενά, για κάποια περίοδο, με τον πρώην διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Πολ Μάναφορτ.
Στη συνέχεια, το νεαρό μανεκέν διαβεβαίωσε ότι είχε στην κατοχή της “τα χαμένα κομμάτια του παζλ” σχετικά με τη βοήθεια που προσέφερε το Κρεμλίνο στον Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο του 2016
Οι “αποκαλύψεις” που είχε υποσχεθεί η Νάστια Ρίμπκα δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που πρόβαλαν την ιστορία της, την κατηγόρησαν στη συνέχεια ότι ήθελε να γίνει γνωστή και να κάνει τον κόσμο να μιλάει για αυτήν.
Η συνοδός πολυτελείας κόντρα στην Δικαιοσύνη
Η Λευκορωσίδα είχε και στο παρελθόν δικαστικές περιπέτειες στη Ρωσία. Είχε χάσει μια δίκη για δυσφήμιση επειδή ανήρτησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που εικόνιζε τον Ντεριπάσκα πάνω στο γιοτ του, συντροφιά με έναν άνδρα που έμοιαζε με τον Σεργκέι Πριχόντκο, τον τότε αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης.
Στην Ταϊλάνδη, η ομάδα στην οποία μετείχε η νεαρή γυναίκα οργάνωνε “ερωτικά μαθήματα” υπό την καθοδήγηση του αυτοαποκαλούμενου “γκουρού του σεξ” Αλεξάντρ Κιρίλοφ.
Η Αναστάζια Βασούκεβιτς είχε γίνει γνωστή όταν έγραψε ένα βιβλίο με το οποίο έδινε “οδηγίες” για το πώς να “γοητεύει” μια γυναίκα πλούσιους άνδρες.
Δείτε μερικές από τις δημοσιεύσεις που έχει αναρτήσει η Λευκορωσίδα συνοδός πολυτελείας, στον λογαριασμό της στο Instagram
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The problem is not in people that controll us. The problem is in our complexes and prejudice, our sexual desires we suppress. Everyone wants sex, but we need some catalyst like trainings,drinking, marriage. We suppress our hidden inner desires and then it leads to violence,crimes,preservations,wars. The only thing we need to understand that every man and woman want sex and this is normal.If you want all her friends is okay!If she wants your friends is okay! If everyone understood it there'd be no massacre,fights and violence. ______________________________________________ У нас проблема не в людях, которые нами управляют. Проблема в том, что в нас живут комплексы и предрассудки, мы сдерживаем свои сексуальные желания. Каждый из нас хочет секса, но для оправдания этого нужен какой-то катализатор. Тренинг, пьянство, брак. Мы давим скрытые желания, а потом это выливается в насилие, преступления, извращения, войны. А всего лишь нужно понять, что каждый мужик хочет секса – это нормально. И что каждая женщина хочет секса и это нормально. И если ты хочешь всех ее красивых подруг – это норма. И она хочет твоих симпатичных друзей – это тоже норма. Если бы все это поняли не было бы резни, драк, насилия. Элита стыдится за свои желания и создает законы по которым секс удобнее купить. Они хотя бы признают, что у них эти желания есть, и можно воплотить это, просто купив человека. Покупая человека, они делают своеобразный бартер. Возможность, в обмен на деньги, отпустить себя. Это выбор- либо ты уходить в разряд «купить», соглашаясь, что секс это плохо и грязно и в здравом уме женщина не может хотеть секса, а если она все же хочет- то она как минимум больна на голову. Либо развиваешься, сексуально образовываешься и понимаешь как воплотить свои желания законно, бесплатно и к обоюдному удовольствию, никому не причинив вреда. #настярыбка #2аякнига
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Who is a slut? It's even worse than being a prostitute! At least society make excuses of being a prostitute. A slut who loves sex for sex without demanding anything for it, is claimed to be a low being devoided of any morality, principles and is believed to be at the bottom of evolutionary chain. She's bad for men and for women. In this, every woman deep inside wants to be a "slut", to have sex with a guy she likes right away, at the very moment when she first saw him and said to herself "I want him". Deep inside every men wishes to be wanted just because he is so cool, for free! They want a woman who genuinely gets off of having sex with him. (c) This is the beginning of the unpublished book ______________________________________________ “Кто такая шлюха? Это хуже, чем проститутка! Проститутку пытаются хоть чем-то оправдать. А шлюха, любящая бескорыстный секс – это низкое существо, лишенное морали, принципов, находящееся на дне эволюционной цепочки. Она плохая и для мужчин, и для женщин. При этом каждая женщина в глубине души хочет быть «шлюхой», отдаться понравившемуся парню здесь и сейчас, в тот момент, когда она впервые встретилась с ним глазами и себе глубоко внутри сказала – «Хочу!» И каждый мужчина в глубине души хочет, чтобы его хотели просто так, бесплатно, за то какой он классный, тащились от него, и женщина искренне получала удовольствие в сексе. – Это даже не за еду! – говорит эскортница-проститутка, жалея свою бывшую товарку, прошедшую тренинг Алекса. Девочка начала давать бесплатно понравившимся мужчинам, не оглядываясь на их кошелек! – Знаете, чем отличаюсь я от вас? – Чем? Тем, что ты бесплатно даешь? – Тем, что я не даю. Я беру сама того, кого я хочу. И я не бесплатная, и не за еду, и не за деньги. Ваше тело – товар, его можно купить, вопрос только в цене. А мое тело бесценно. Не продается и не покупается, я им получаю удовольствие, оно мое, для меня и только! – Как же ей там промыли мозг, дура! Тебе просто промыли мозг на твоем тренинге вот и все!” (с) начало из той самой неизданной второй книги. Ловите на размышление;) #настярыбка #шлюха #чтовголовев3ночи
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Up to now the contingent of my followers more or less has been clear to me. We discussed the seduction strategies with "theme people" who were subscribed on my instagram. I'm flattered by your attention but still I'd like to get to know you guys) So let's say a couple of words about yourself below in the comments: "My name is Nastya Rybka. I was born in Belarus,live in Moscow , I use instagram because keeping in my memory all the crazy things that's happening to me would be blasphemy. What is your name,where are you and why do you follow me ? PS – like means you read it Nice to meet you ) _________________________________ Раньше контингент моих фоловеров мне был примерно понятен. На меня были подписаны люди темы, с которыми мы обсуждали стратегии соблазнения. Сейчас же мне приятно Ваше внимание, но все же хотелось бы познакомится) Итак, давайте в комментариях о себе: «Меня зовут Настя Рыбка, я родилась в Белорусии, живу в Москве, веду инсту потому, что хранить весь мой треш только в моей памяти было бы кощунством;)» А как зовут тебя, откуда ты и почему на меня подписан/а?😈 Пс – если поставила лайк- значит прочла 😘Рада знакомству) #настярыбка #welcometomyfollowers #followme
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Мы сами лепим себе мужчин. Вы не задумывались о том, что человек, влюблённый в нас, нам всегда приятен? Тоже самое работает наоборот. Когда мы пробрасываем парням фишки на влюбление – они меняются. Начинают вести себя правильно, преображаются. Вливают в вас энергию. И вначале не приглянувшийся человек становится очень даже) Хотя есть поверье, что мастер, для того, чтобы влюбить в себя жертву, всегда немного влюбляется сам;) Разрешайте себя любить- оно того стоит) 🤘 #lesleyteam #настярыбка
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Все ⛴ столпились в кучку- мы приплыли в лагуну для купания) Глубина 5 метров- и тайцы- пофигисты- хоть с крыши ныряй) 😋 Ну плавать, так плавать;) Пока парни решались- я раздевалась🤪 Хотя предварительно спросила- кто тут водится😋 Рыба я видимо все-таки океаническая, я купаюсь только в очень тёплой и чистой воде) Она здесь кстати оч соленая☹️ #настярыбка #ныряем #jamesbondisland #phuket
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ