Συνελήφθη ο ηθοποιός Νοέλ Κλαρκ του «Doctor Who» για απόπειρα βιασμού

Ο ηθοποιός Νόελ Κλαρκ, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Doctor Who», συνελήφθη με την υποψία απόπειρας βιασμού, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και σεξουαλικής επίθεσης, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ανακρίθηκε από αστυνομικούς και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διευκρίνισε ότι η σύλληψη του ηθοποιού για απόπειρα βιασμού, σχετίζεται με σεξουαλικό αδίκημα που φέρεται να τελέστηκε το 2007 στο Λονδίνο, εις βάρος γυναίκας περίπου 20 ετών.

Η Sun αναφέρει ότι ο 50χρονος ηθοποιός έφτασε στο αστυνομικό τμήμα του Ίσλινγκτον, στο βόρειο Λονδίνο, λίγο μετά το μεσημέρι συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τον δικηγόρο του.

Ο Κλαρκ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του ως Μίκι Σμιθ στη σειρά Doctor Who (2005–2010) και στη συνέχεια εργάστηκε ως ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης. Η επαγγελματική του πορεία, ωστόσο, επηρεάστηκε σοβαρά το 2021, όταν η Guardian δημοσίευσε μαρτυρίες γυναικών που είχαν συνεργαστεί μαζί του, οι οποίες τον κατηγορούσαν για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.