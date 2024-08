Συνεχίζεται η προέλαση των Ουκρανών στο Κουρσκ – «Πιάσαμε τουλάχιστον 100 Ρώσους αιχμαλώτους», λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας και ότι έχουν προωθηθεί σε βάθος ενός και δύο χιλιομέτρων προς διάφορες κατευθύνσεις από την αρχή της σημερινής ημέρας.

Σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εμφανίζεται να συνομιλεί με τον αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου Ολεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος δηλώνει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνέλαβαν 100 Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου κατά τις σημερινές επιχειρήσεις στο Κουρσκ.

Ο ουκρανός πρόεδρος ζητά από τον στρατηγό Σίρσκι την ενίσχυση των μετώπων του Τορέτσκ και του Ποκρόφσκ εν αναμονή της βοήθειας από τους συμμάχους που περιμένει το Κίεβο.

Morning report by Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi on the situation across all major directions, particularly in the Toretsk and Pokrovsk areas, as well as the operation in the Kursk region.



We are not forgetting our eastern front for a second. I have instructed the… pic.twitter.com/5RE6EgLFn8