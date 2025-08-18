Σύνοδος Τραμπ – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον: Το ζήτημα του κουστουμιού του Ουκρανού προέδρου επιστρέφει στο τραπέζι

Η σκηνή επαναλαμβάνεται. Πριν από τη συνάντηση που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας (18.08.2025) στο Οβάλ Γραφείο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ρώτησαν το Κίεβο αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα φορέσει κοστούμι. Το περιστατικό μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως το Axios υπενθυμίζει ότι τον Μάρτιο η εμφάνιση του Ουκρανού προέδρου είχε προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σχολιάσει ειρωνικά την στρατιωτική του ενδυμασία, λεπτομέρεια που φέρεται να συνέβαλε στην αποτυχία εκείνης της συνάντησης.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με πηγές του Axios, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα φορέσει το ίδιο σκούρο σακάκι που είχε επιλέξει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία τον Ιούνιο. Μια εμφάνιση πιο «συμβατική», χωρίς γραβάτα, που πλησιάζει όμως στους ενδυματολογικούς κώδικες που περιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ήρθε σαν κανονικός άνθρωπος, όχι σαν τρελός», είχε σχολιάσει τότε Αμερικανός αξιωματούχος.

Όταν η γραβάτα γίνεται πολιτικό ζήτημα

Το Axios σημειώνει ότι ορισμένοι συνεργάτες του Τραμπ θα ήθελαν να δουν τον Ζελένσκι με πλήρες κοστούμι και γραβάτα, σύμβολο σοβαρότητας για τον Αμερικανό πρόεδρο. Όμως οι ίδιες πηγές διαβεβαιώνουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Ο αντιπρόεδρος JD Vance ήταν μάλιστα πιο ενοχλημένος από την εμφάνιση του Ζελένσκι στην προηγούμενη συνάντηση απ’ ό,τι ο ίδιος ο Τραμπ.

Πίσω από το ζήτημα του κοστουμιού κρύβεται ουσιαστικά η αντίληψη του Τραμπ. «Η σωστή εικόνα» έχει μεγάλη σημασία γι’ αυτόν και οι σύμβουλοί του αναγνωρίζουν ότι ο Ζελένσκι έχει βελτιωθεί στον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται στον Αμερικανό πρόεδρο. «Δεν είναι πια τόσο κακός όσο παλιά», είπε ένας από αυτούς στο Axios.

Η εμφάνιση του Ζελένσκι, γράφει το Axios, είχε πάντως συμβάλει στο διπλωματικό φιάσκο του Φεβρουαρίου.

Μια συνάντηση υψηλού διπλωματικού ρίσκου

Σύμφωνα με το Sky News, η συνάντηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο εκρηκτική από εκείνη του Φεβρουαρίου. Ο Τραμπ έχει πλέον ευθυγραμμιστεί με αρκετές από τις βασικές απαιτήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν: δεν θεωρεί πια άμεση προτεραιότητα μια εκεχειρία και πιέζει τον Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη που οι Ουκρανοί υπερασπίζονται εδώ και 11 χρόνια.

«Πρόκειται για μια αφελή και επικίνδυνη στάση που αγνοεί δύο αυτονόητες αλήθειες: ότι οι Ρώσοι δεν είναι αξιόπιστοι και ότι οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν γη που δεν έχει καταληφθεί», υπογραμμίζει το Sky News. Αυτή η απόκλιση ανοίγει ένα άνευ προηγουμένου χάσμα στις διατλαντικές σχέσεις, ακόμη κι αν οι Ευρωπαίοι και ο Ζελένσκι ελπίζουν να επαναφέρουν τον Τραμπ στη δική τους πλευρά.

Ο πόλεμος συνεχίζεται στο πεδίο

Την ώρα που τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στην Ουάσινγκτον, ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται. Το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα (17-18 Αυγούστου), το Χάρκιβ χτυπήθηκε από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Επτά άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα βρέφος και ένας 16χρονος έφηβος. Έξι ακόμη παιδιά περιλαμβάνονται στους τραυματίες.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 140 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας — η μεγαλύτερη επίθεση αυτού του είδους από τις 4 Αυγούστου.