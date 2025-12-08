Συνομιλίες Σίσι – Χάφταρ στο Κάιρο για ΑΟΖ Αιγύπτου και Λιβύης: Η ιδιαίτερη σημασία που έχει για την Ελλάδα

Την υποστήριξη της Αιγύπτου στην εδαφική ενότητα της Λιβύης επιβεβαίωσε ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στον Χαλίφα Χάφταρ, τον οποίο υποδέχθηκε στο Κάιρο τη Δευτέρα (08.12.2025).

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι διαβεβαίωσε τον Λίβυο στρατάχη, Χαλίφα Χάφταρ για την υποστήριξη της χώρας του σε όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίλυση της κρίσης στη Λιβύη, ιδίως σε εκείνες που στοχεύουν στη διεξαγωγή ταυτόχρονων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών στη χώρα, που μαστίζεται από πολυετή εμφύλιο.

Στη συνάντηση συζητήθηκε ακόμη η οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων (ΑΟΖ) μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων τους, τηρώντας παράλληλα το διεθνές δίκαιο.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρακτικά ο στρατάρχης Χάφταρ έχει τον έλεγχο των θαλάσσιων περιοχών της Λιβύης στο ανατολικό μέρος της χώρας, όπου, όμως, τυπικά ο έλεγχος ανήκει στην προσωρινή και διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης.

Η Αίγυπτος είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις της Τρίπολης με τη μονομερή οριοθέτηση ΑΟΖ των παρακειμένων ακτών της με τη Λιβύη, η οποία, εκτός των άλλων, αγνοούσε την προβολή του παράνομου τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Όμως, μετά τη δημοσίευση του ελληνικού χάρτη του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, που αποτυπώνει τις μέγιστες επιδιώξεις σε θαλάσσιες ζώνες, υπήρξαν αντιδράσεις τόσο από την Αίγυπτο όσο και από την Τρίπολη αλλά και από την Ανατολική Λιβύη.

Ο αλ Σίσι στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης

Ο αλ Σίσι τάχθηκε εκ νέου υπέρ της κυριαρχίας, της σταθερότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στο Κάιρο με τον διοικητή της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χάφταρ τη Δευτέρα.

Ο Χάφταρ παρευρέθηκε στη συνάντηση με τον αναπληρωτή του, αντιστράτηγο και γιο του, τον Σαντάμ Χαλίφα και τον άλλο του γιο και αρχηγό του επιτελείου του, τον Χαλέντ Χαλίφα, ενώ παρών ήταν και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ.

Σύμφωνα με το τουρκικό «Anadolu», σε δήλωση της αιγυπτιακής προεδρίας αναφέρεται ότι ο Σίσι τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί κάθε ξένη παρέμβαση στη Λιβύη και ζήτησε την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων, επαναλαμβάνοντας την πλήρη υποστήριξη της Αιγύπτου στη σταθερότητα και την ενότητα της γειτονικής της χώρας.

Ο Χάφταρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον «καθοριστικό ρόλο» της Αιγύπτου και τις προσωπικές προσπάθειες του Σίσι για την υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη, καθώς και για τη συνεχή βοήθεια του Καΐρου προς τον λαό της Λιβύης από την αρχή της σύγκρουσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη εργάζεται επί του παρόντος για να ωθήσει τη χώρα προς εκλογές, προκειμένου να επιλυθεί η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αντίπαλων κυβερνήσεων.

Η Λιβύη στα «δύο»

Η Λιβύη παραμένει διαιρεμένη μεταξύ δύο αντίπαλων κυβερνήσεων: της κυβέρνησης του Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπε στην Τρίπολη, που ελέγχει το δυτικό τμήμα της χώρας, και της κυβέρνησης που διορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (κοινοβούλιο) στις αρχές του 2022, με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ και έδρα τη Βεγγάζη, η οποία κυβερνά το ανατολικό και μεγάλο μέρος του νότιου τμήματος της χώρας.

Ο Σίσι και ο Χάφταρ συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως την κατάσταση στο Σουδάν, σύμφωνα με την προεδρία.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη σημασία της εντατικοποίησης των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνικής λύσης που θα διαφυλάσσει τη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν.

Η δήλωση πρόσθεσε ότι η σταθερότητα στο Σουδάν συνδέεται στενά με την εθνική ασφάλεια τόσο της Αιγύπτου όσο και της Λιβύης.

Μία αιματηρή σύγκρουση μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 και από τότε έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι και έχουν εκτοπιστεί εκατομμύρια άλλοι.