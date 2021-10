Οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν ιδιωτικό αεροπλάνο κατέπεσε την Κυριακή στην περιοχή Σαν Ντονάτο του Μιλάνου, στην Ιταλία. Στην αεροπορική τραγωδία ξεκληρίστηκαν δύο οικογένειες, ενώ ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα μωρό.

Όσοι επέβαιναν στο μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο τύπου Piper, σύμφωνα με την Daily Mail, σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή. Το κτίριο πάνω στο οποίο συνετρίβη το μικρό αεροπλάνο στέγαζε γραφεία και ήταν τελείως κενό την ώρα του δυστυχήματος, διαφορετικά ο κατάλογος των νεκρών θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερος. Αρχικά αναγνωρίσθηκαν μόνο δύο από τα θύματα της τραγωδίας καθώς είχαν πάνω τους ταυτότητα.

Λίγο αργότερα ιταλικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι επρόκειτο για τον 68χρονο πολύ επιτυχημένο κτηματομεσίτη Νταν Πετρέσκου, ο οποίος θεωρείται «ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Ρουμανία». Επίσης νεκροί είναι ο 30χρονος γιος του δισεκατομμυριούχου, Νταν Στεφάν Πετρέσκου, και η 65χρονη Γαλλορουμάνα σύζυγος του κτηματομεσίτη.

Milan #planecrash: Anomaly seen by ATC on radar, and whistle noise heard before plane impacts building. Doubt this guy was skipping maintaining his plane properly. #aviation #Wignerdoc @DTRH_Popeye @IWA2029itstarts https://t.co/KucwYWs0jh @MailOnline