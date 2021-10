Τύπου Piper ήταν το ιδιωτικό αεροπλάνο που κατέπεσε σήμερα στο Μιλάνο, σύμφωνα με τις Ιταλικές αρχές.

Και οι οκτώ επιβαίνοντες έχασαν την ζωή τους κατά την πρόσκρουση σε κτίριο της περιοχής Σαν Ντονάτο, το οποίο ήταν άδειο.

Νεκροί είναι ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης και έξι επιβάτες. Ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί.

Το αεροσκάφος έπεσε 11 λεπτά μετά την απογείωσή του απο το αεροδρόμιο του Μιλάνου, Λινάτε. Προορισμός του ήταν η Σαρδηνία, αλλά φέρεται να άλλαξε ξαφνικά ρότα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι λίγο πριν την συντριβή είδαν ότι ένας κινητήρας του Piper είχε αρχίσει να φλέγεται.

Η Εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Small plane crashes in San Donato Milanese, crashing into a structure under construction near the subway pic.twitter.com/j2Wt209Gw7