Πρόκειται για ένα Ουκρανικό Boeing 737 το οποίο είχε αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης με προορισμό το Κίεβο, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία συνετρίβη εξαιτίας τεχνικού προβλήματος λίγη ώρα μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με τον Ρεζά Τζαφαρζαντέχ, εκπρόσωπος της ιρανικού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, τον οποίο επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το Μπόινγκ της Ukraine International Airlines αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και συνετρίβη και στην περιοχή όπου κατέπεσε επιχειρούν σωστικά συνεργεία.

BREAKING: All 180 passengers aboard Boeing 737 Ukrainian plane crash in Tehran are dead. Plane went down into ball of flames, Iranian media report.#Iran pic.twitter.com/a27hmMtUsA

— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) 8 Ιανουαρίου 2020