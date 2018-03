Συντριβή ελικοπτέρου στη Νέα Υόρκη: Χαμόγελα πριν την τραγωδία – Οι τελευταίες τους στιγμές

Με πλατύ χαμόγελο στα χείλη ποζάρουν στην κάμερα οι επιβάτες του μοιραίου ελικοπτέρου στιγμές μετά την απογείωσή του.

Ο 26χρονος videojournalist Trevor Cadigan χάρισε το πιο μεγάλο του χαμόγελο στην κάμερα τη στιγμή που το ελικόπτερο αναχωρούσε από το Kearny με το ηλιοβασίλεμα να φαίνεται στον ορίζοντα.

Η πτήση κατέληξε σε τραγωδία 11 λεπτά μετά την απογείωσή της. Το ελικόπτερο έπεσε στο νερό με αποτέλεσμα να πεθάνουν ο Brian McDaniel, η Carla Vallejos Blanco, ένας τουρίστας από την Αργεντινή και δύο μέλη του πληρώματος, οι Daniel Thompson και Tristan Hill. Επέζησε μόνο ο πιλότος Richard Vance.

Η συντριβή έχει καταγραφεί καρέ καρέ σε εικόνες ντοκουμέντο που κόβουν την ανάσα. Ήταν περίπου 19:00 το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Υόρκη όταν το ελικόπτερο άρχισε να χάνει ύψος και τελικά συνετρίβη στα νερά του ποταμού.

Άγνωστο ακόμα γιατί, ίσως εξαιτίας τεχνικής βλάβης, ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση. Έριξε το ελικόπτερο στο ποτάμι. Το σημείο της συντριβής είναι κοντά στο βόρειο άκρο του Ρούζβελτ Άιλαντ.

I was in the air with @FlyNYON at the same time the #helicopter crashed into #NewYork East River. Not confirmed but I believe this is it a few moments before the incident, and on ground prior to takeoff. Matches make (Eurocopter AS350), timing, and color. pic.twitter.com/kt8wOtyI4u

— Eric Adams (@EricAdams321) March 12, 2018