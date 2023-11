Η γαλλική δικαιοσύνη εξέδωσε την Τρίτη (14.11.23) διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ, τον οποίο κατηγορεί για συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τις χημικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2013 στη Συρία, ανακοίνωσαν σήμερα μηνυτές.

Δικαστική πηγή επιβεβαίωσε την έκδοση τεσσάρων ενταλμάτων σύλληψης για συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου γι’ αυτές τις επιθέσεις με αέριο σαρίν, οι οποίες είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στις 21 Αυγούστου 2013 στην ανατολική Γούτα της Συρίας.

Αυτά τα εντάλματα σύλληψης έχουν επίσης στόχο τον αδελφό του Μπασάρ αλ-Άσαντ, τον Μαχέρ, ντε φάκτο αρχηγό της Τέταρτης Μεραρχίας, επίλεκτης μονάδας του στρατού της Συρίας , καθώς και δύο στρατηγούς, τον Γασάν Αμπάς, διευθυντή του κλάδου 450 του συριακού Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (CERS), και τον Μπασάμ αλ-Χάσαν, αξιωματικό σύνδεσμο και επικεφαλής της ασφάλειας.

