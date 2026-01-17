Κόσμος

Συρία: Ο στρατός μπήκε στην επαρχία Ράκα που ελέγχουν οι Κούρδοι – Κατάπαυση του πυρός ζητούν οι ΗΠΑ

Όλα δείχνουν ότι η Δαμασκός θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της επαρχίας που ελέγχουν οι Κούρδοι και να κλιμακώσει περαιτέρω τις εμφύλιες μάχες
Μαχητές του συριακού στρατού
Μαχητές του συριακού στρατού / REUTERS / Karam al-Masri

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη βόρεια Συρία, ανάμεσα στις κυβερνητικές στρατιωτικές δυνάμεις και στους Κούρδους μαχητές, την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ ζητούν αυτοσυγκράτηση και να σταματήσουν οι εμφύλιες διαμάχες.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα (17.01.2026) ότι μπήκαν στην πόλη Τάμπκα, της επαρχίας Ράκα στη βόρεια Συρία, προσθέτοντας ότι «περικυκλώνουν» τα κουρδικά στρατεύματα που έχουν οχυρωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της πόλης.

«Οι δυνάμεις του συριακού στρατού άρχισαν να εισέρχονται στην πόλη Τάμπκα από διάφορους άξονες, περικυκλώνοντας παράλληλα τις τρομοκρατικές πολιτοφυλακές του PKK μέσα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τάμπκα», δήλωσε η μονάδα επιχειρήσεων του στρατού στο επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Λίγο νωρίτερα, το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι κυβερνητικές αρχές ανέκτησαν τον έλεγχο δύο πετρελαιοπηγών στο βόρειο τμήμα της χώρας, τις οποίες έως σήμερα κατείχαν οι κουρδικές δυνάμεις.

«Ο συριακός στρατός ανέκτησε τον έλεγχο του κοιτάσματος πετρελαίου Σαφιάν και του κοιτάσματος Αλ Θάρουα, κοντά στην πόλη Τάμπκα στην επαρχία Ράκα», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Η συριακή δημόσια εταιρία πετρελαίου επιβεβαίωσε, από την πλευρά της, ότι έχει στην κατοχή της τις εγκαταστάσεις αυτές με σκοπό την επανεκκίνηση της παραγωγής.

Μαχητές του συριακού στρατούΜαχητές του συριακού στρατού / REUTERS / Karam al-Masri

ΗΠΑ σε Δαμασκό: Σταματήστε την επίθεση σε Χαλέπι και Ράκα 

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) προέτρεψε σήμερα (17.01.2026) τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις να σταματήσουν κάθε επίθεση στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Χαλεπίου και της πόλης Αλ Τάμπκα στην επαρχία Ράκα, όπου αντιμετωπίζουν τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες καταγγέλλουν τον συριακό στρατό ότι παραβίασε τη συμφωνία αποχώρησης.

«Η σκληρή μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους, στη βόρεια Συρία και η συνεχής στρατιωτική πίεση απαιτούν στενή συνεργασία μεταξύ των Σύρων εταίρων», γράφει η CENTCOM σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας ότι μια «Συρία με ειρήνη είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής».

Στο μήνυμα, ο ΗΠΑ προτρέπουν τα συριακά στρατεύματα να σταματήσουν την προώθησή τους εναντίον πόλεων που ελέγχονται από τους Κούρδους.

