Συρία: Ο στρατός μπήκε στην επαρχία Ράκα που ελέγχουν οι Κούρδοι – Κατάπαυση του πυρός ζητούν οι ΗΠΑ

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη βόρεια Συρία, ανάμεσα στις κυβερνητικές στρατιωτικές δυνάμεις και στους Κούρδους μαχητές, την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ ζητούν αυτοσυγκράτηση και να σταματήσουν οι εμφύλιες διαμάχες.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα (17.01.2026) ότι μπήκαν στην πόλη Τάμπκα, της επαρχίας Ράκα στη βόρεια Συρία, προσθέτοντας ότι «περικυκλώνουν» τα κουρδικά στρατεύματα που έχουν οχυρωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της πόλης.

«Οι δυνάμεις του συριακού στρατού άρχισαν να εισέρχονται στην πόλη Τάμπκα από διάφορους άξονες, περικυκλώνοντας παράλληλα τις τρομοκρατικές πολιτοφυλακές του PKK μέσα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τάμπκα», δήλωσε η μονάδα επιχειρήσεων του στρατού στο επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Following the withdraw of the SDF and allied tribal militias from defensive positions to the east of Aleppo earlier today, the Syrian Army and allied militias have launched a rapid offensive against remaining areas held by the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) on the… pic.twitter.com/YRlRnOzVIP — OSINTdefender (@sentdefender) January 17, 2026

Λίγο νωρίτερα, το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι κυβερνητικές αρχές ανέκτησαν τον έλεγχο δύο πετρελαιοπηγών στο βόρειο τμήμα της χώρας, τις οποίες έως σήμερα κατείχαν οι κουρδικές δυνάμεις.

Column of tanks with the Syrian Army spotted on the move earlier today in the Raqqa Governorate of Northern Syria. pic.twitter.com/tTydDEJb40 — OSINTdefender (@sentdefender) January 17, 2026

«Ο συριακός στρατός ανέκτησε τον έλεγχο του κοιτάσματος πετρελαίου Σαφιάν και του κοιτάσματος Αλ Θάρουα, κοντά στην πόλη Τάμπκα στην επαρχία Ράκα», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Η συριακή δημόσια εταιρία πετρελαίου επιβεβαίωσε, από την πλευρά της, ότι έχει στην κατοχή της τις εγκαταστάσεις αυτές με σκοπό την επανεκκίνηση της παραγωγής.

Μαχητές του συριακού στρατού / REUTERS / Karam al-Masri

ΗΠΑ σε Δαμασκό: Σταματήστε την επίθεση σε Χαλέπι και Ράκα

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) προέτρεψε σήμερα (17.01.2026) τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις να σταματήσουν κάθε επίθεση στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Χαλεπίου και της πόλης Αλ Τάμπκα στην επαρχία Ράκα, όπου αντιμετωπίζουν τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες καταγγέλλουν τον συριακό στρατό ότι παραβίασε τη συμφωνία αποχώρησης.

«Η σκληρή μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους, στη βόρεια Συρία και η συνεχής στρατιωτική πίεση απαιτούν στενή συνεργασία μεταξύ των Σύρων εταίρων», γράφει η CENTCOM σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας ότι μια «Συρία με ειρήνη είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής».

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/jPdDkTx8MP — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 17, 2026

Στο μήνυμα, ο ΗΠΑ προτρέπουν τα συριακά στρατεύματα να σταματήσουν την προώθησή τους εναντίον πόλεων που ελέγχονται από τους Κούρδους.