Συρία: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν διαδηλωτές σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας Αλαουιτών

Έκρυθμη είναι η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες στη Συρία, αφού μετά την πολύνεκρη επίθεση σε τέμενος όπου προσεύχονταν Αλαουίτες, σήμερα (28.12.2025) δύο διαδηλωτές που ήταν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ίδιας μουσουλμανικής μειονότητας, έχασαν την ζωή τους.

Όπως δήλωσε στο Γαλλικό πρακτορείο ιατρική πηγή, νοσοκομείο στη Λαττάκεια παρέλαβε δύο πτώματα, με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια ΜΚΟ με ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, να αναφέρει ότι ανήκουν σε διαδηλωτές που σκοτώθηκαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Latakia: Footage shows Jolani-aligned civilian enforcers carrying firearms and standing alongside HTS-led General Security militias as they attack Alawite protesters.



Several incitement-focused media outlets falsely claimed these individuals were members of the so-called… https://t.co/Q6SU68g2r6 pic.twitter.com/9lajV4Z04H — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) December 28, 2025

Από την πλευρά τους, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών, αλλά δήλωσαν ότι «έχουν θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο» και κατηγόρησαν υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ότι επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαδηλωτές στη Λατάκεια / REUTERS / Karam al-Masri

Σύμφωνα με ακτιβιστές και με τις αρχές ασφαλείας, βίαια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα (28.12.2025) ανάμεσα σε υποστηρικτές και σε αντιπάλους της συριακής κυβέρνησης με αποτέλεσμα να σημειωθούν και αρκετοί τραυματισμοί.

REUTERS / Karam al-Masri

Στη Λαττάκεια, η οποία κατοικείται κυρίως από την θρησκευτική μειονότητα των Αλαουιτών, τουλάχιστον οκτώ αντικυβερνητικοί διαδηλωτές τραυματίστηκαν καθώς δέχτηκαν επίθεση από πιστούς στην κυβέρνηση και από δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Παρόμοιες διαδηλώσεις σημειώθηκαν στις συριακές επαρχίες Ταρτούς, Χομς και Χάμα, ανέφερε το Παρατηρητήριο που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κλιμακώνονται οι θρησκευτικές εντάσεις

Οι διαδηλώσεις διοργανώθηκαν έπειτα από έκκληση του προβεβλημένου ηγέτη των Αλαουιτών, Γκαζάλ Γκαζάλ, με στόχο τη διεκδίκηση της αυτοδιάθεσης, τόνισε η ίδια πηγή.

Κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας / REUTERS / Karam al-Masri

Μετά την απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία τον περασμένο χρόνο η Συρία έχει γνωρίσει πολλά περιστατικά αιματηρής θρησκευτικής βίας παρά τις δεσμεύσεις του μεταβατικού προέδρου Αχμέντ αλ Σάρα να προστατεύσει τις μειονότητες. Ο Αλ Σάρα ηγήθηκε των σουνιτών ανταρτών στην ανατροπή του αλ Άσαντ.

REUTERS / Karam al-Masri

Τον Μάρτιο του 2025, πιστοί του Άσαντ κατηγορήθηκαν ότι έστησαν ενέδρα στις δυνάμεις ασφαλείας σε αρκετές συριακές επαρχίες, πυροδοτώντας μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση από τη νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό.

Η βία στη συνέχεια κλιμακώθηκε και σε μεγάλο βαθμό διασπάστηκε σε θρησκευτικές γραμμές. Πολλοί από τους νεκρούς ήταν μέλη της μειονότητας των Αλαουιτών, μιας σιιτικής μουσουλμανικής μειονότητας, στην οποία ανήκει ο Άσαντ.