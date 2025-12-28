Κόσμος

Συρία: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν διαδηλωτές σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας Αλαουιτών

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε υποστηρικτές και σε αντιπάλους της κυβέρνησης με αποτέλεσμα να σημειωθούν και αρκετοί τραυματισμοί
Αλαουίτες διαδηλωτές στη Λαττάκεια
Αλαουίτες διαδηλωτές στη Λαττάκεια

Έκρυθμη είναι η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες στη Συρία, αφού μετά την πολύνεκρη επίθεση σε τέμενος όπου προσεύχονταν Αλαουίτες, σήμερα (28.12.2025) δύο διαδηλωτές που ήταν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ίδιας μουσουλμανικής μειονότητας, έχασαν την ζωή τους.

Όπως δήλωσε στο Γαλλικό πρακτορείο ιατρική πηγή, νοσοκομείο στη Λαττάκεια παρέλαβε δύο πτώματα, με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια ΜΚΟ με ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, να αναφέρει ότι ανήκουν σε διαδηλωτές που σκοτώθηκαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας.

Από την πλευρά τους, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών, αλλά δήλωσαν ότι «έχουν θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο» και κατηγόρησαν υποστηρικτές του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ότι επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας.

Διαδηλωτές στη Λατάκεια

Σύμφωνα με ακτιβιστές και με τις αρχές ασφαλείας, βίαια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα (28.12.2025) ανάμεσα σε υποστηρικτές και σε αντιπάλους της συριακής κυβέρνησης με αποτέλεσμα να σημειωθούν και αρκετοί τραυματισμοί.

Διαδηλωτές στη Λατάκεια

Στη Λαττάκεια, η οποία κατοικείται κυρίως από την θρησκευτική μειονότητα των Αλαουιτών, τουλάχιστον οκτώ αντικυβερνητικοί διαδηλωτές τραυματίστηκαν καθώς δέχτηκαν επίθεση από πιστούς στην κυβέρνηση και από δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Παρόμοιες διαδηλώσεις σημειώθηκαν στις συριακές επαρχίες Ταρτούς, Χομς και Χάμα, ανέφερε το Παρατηρητήριο που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κλιμακώνονται οι θρησκευτικές εντάσεις

Οι διαδηλώσεις διοργανώθηκαν έπειτα από έκκληση του προβεβλημένου ηγέτη των Αλαουιτών, Γκαζάλ Γκαζάλ, με στόχο τη διεκδίκηση της αυτοδιάθεσης, τόνισε η ίδια πηγή.

Κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας

Μετά την απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία τον περασμένο χρόνο η Συρία έχει γνωρίσει πολλά περιστατικά αιματηρής θρησκευτικής βίας παρά τις δεσμεύσεις του μεταβατικού προέδρου Αχμέντ αλ Σάρα να προστατεύσει τις μειονότητες. Ο Αλ Σάρα ηγήθηκε των σουνιτών ανταρτών στην ανατροπή του αλ Άσαντ.

Κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας

Τον Μάρτιο του 2025, πιστοί του Άσαντ κατηγορήθηκαν ότι έστησαν ενέδρα στις δυνάμεις ασφαλείας σε αρκετές συριακές επαρχίες, πυροδοτώντας μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση από τη νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό.

Η βία στη συνέχεια κλιμακώθηκε και σε μεγάλο βαθμό διασπάστηκε σε θρησκευτικές γραμμές. Πολλοί από τους νεκρούς ήταν μέλη της μειονότητας των Αλαουιτών, μιας σιιτικής μουσουλμανικής μειονότητας, στην οποία ανήκει ο Άσαντ.

