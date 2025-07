Συρία: Οι IDF έπληξαν το αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου του συριακού στρατού στη Δαμασκό

Στην πύλη εισόδου του στρατιωτικού αρχηγείου της Συρίας στην πρωτεύουσα Δαμασκό, δήλωσε ότι επιτέθηκε ο ισραηλινός στρατός.

Ο συναγερμός σήμανε σήμερα (16.07.2025) στην πρωτεύουσα της Συρίας, με συριακά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις και έχει προκληθεί καπνός, από ισραηλινή επιδρομή

Αναφορές κάνουν λόγο για υπερπτήσεις ισραηλινού drone πάνω από την Δαμασκό, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στρατηγικές υποδομές της κυβέρνησης στην συριακή πρωτεύουσα.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στην πύλη εισόδου του αρχηγείου του Γενικού Επιτελείου του συριακού καθεστώτος στην περιοχή της Δαμασκού της Συρίας. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις δραστηριότητες εναντίον των Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία και, σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας, πραγματοποιούμε επιθέσεις στην περιοχή και είμαστε προετοιμασμένοι για διάφορα σενάρια» ανακοίνωσαν σήμερα (16.07.2025) οι IDF.

BREAKING: Massive explosions in Damascus as Israel strikes Syrian Army Headquarters — IDF Reports also emerging of Israeli drone strikes on government security convoys in Sweida #Syria pic.twitter.com/PQmnW6iRji

Νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ εαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων στην πόλη Σουέιντα, όπου τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν αιματηρές επιθέσεις μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων, με την συμμετοχή στρατευμάτων του μεταβατικού προέδρου Άχμεντ αλ Σάραα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να «σπάσει η εκεχειρία» που επέβαλαν οι κυβερνητικές δυνάμεις.

The IDF confirms carrying out a drone strike in Damascus a short while ago, saying it struck the entrance to the Syrian military headquarters.



“The IDF continues to monitor developments and activity against Druze civilians in southern Syria and, in accordance with the directives… https://t.co/CDEYAeOQIv