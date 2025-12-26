Συρία: Οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά από έκρηξη μέσα σε τέμενος αλαουιτών στην πόλη Χομς

Λουτρό αίματος έγινε ένα τέμενος της πόλης Χομς στη Συρία, όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός κατά την διάρκεια της μεγάλης προσευχής σήμερα Παρασκευή (26.12.2025) με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός και αρκετοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ειδικότερα, από την έκρηξη στο τέμενος οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ τουλάχιστον 21 έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πόλης Χομς, ο εκρηκτικός μηχανισμός ανατινάχθηκε στο εσωτερικό του τεμένους Αλί μπιν Αμπί Ταλίμπ – θρησκευτικός χώρος στον οποίο προσεύχεται η αλαουίτικη μειονότητα της πόλης – και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή.

A video shared by Syrian state news agency SANA shows the aftermath of an explosion at an Alawite Mosque in Homs. At least six people have been killed and 21 others injured, according to the Syrian health ministry. pic.twitter.com/jVMfLnmc7a — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 26, 2025

Σουνίτες εξτρεμιστές ανέλαβαν την ευθύνη

Μία μικρή άγνωστη σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση, η Saraya Ansar al-Sunna, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση κατά τεμένους αλαουιτικής συνοικίας της πόλης Χομς στην κεντρική Συρία που στοίχισε την ζωή σε οκτώ ανθρώπους.

Οι μαχητές της «ανατίναξαν πολλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς», γράφει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της που δημοσιεύεται στο Telegram και υπόσχεται να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά «των απίστων και των αποστατών».

Η ίδια οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σε εκκλησία της Δαμασκού τον Ιούνιο 2025.

«Απέλπιδα προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας»

Η φονική επίθεση συνιστά «απέλπιδα προσπάθεια» αποσταθεροποίησης της χώρας, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Το εσωτερικό του τεμένους μετά την έκρηξη / REUTERS / Ali Ahmed al-Najjar

«Αυτή η άνανδρη εγκληματική ενέργεια αποτελεί μία από αυτές τις απέλπιδες και επαναλαμβανόμενες απόπειρες υπονόμευσης της ασφάλειας και της σταθερότητας και διασποράς χάους στην Συρία», προσθέτει η Δαμασκός, ενώ δεσμεύεται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε κάθε της μορφή.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH) που διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στην Συρία ανακοίνωσε ότι δεν είναι ακόμη δυνατόν να προσδιορισθεί αν η έκρηξη προκλήθηκε «από επίθεση αυτοκτονίας ή από εκρηκτικό μηχανισμό».

Το υπόβαθρο των θρησκευτικών συγκρούσεων

Η πόλη Χομς κατοικείται από σουνιτικό ως επί το πλείστον πληθυσμό και περιλαμβάνει αρκετές συνοικίες που κατοικούνται από τη μειονότητα των αλαουιτών.

Από την μουσουλμανική μειονότητα των αλαουιτών προέρχεται ο πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από συνασπισμό σουνιτικών ισλαμιστικών ανταρτικών ομάδων υπό την ηγεσία του Άχμεντ αλ-Σάρα, μεταβατικού προέδρου της Συρίας.

Έκτοτε, η κοινότητα αυτή έχει γίνει στόχος επιθέσεων. Σύμφωνα με εθνική εξεταστική επιτροπή, τουλάχιστον 1.426 μέλη της σκοτώθηκαν κατά τις συγκρούσεις του Μαρτίου του 2025 μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ανδρών πιστών στον Άσαντ στην δυτική Συρία.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μέλη της μειονότητας των αλαουιτών, σκοτώθηκαν εκείνη την χρονική περίοδο.