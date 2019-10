Συρία: Σε λίγες ώρες λήγει η εκεχειρία και τα πάντα είναι ανοικτά!

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εκεχειρία στη Βόρεια Συρία και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά λίγες ώρες προτού εκπνεύσει.

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποίησε απόψε ότι οποιαδήποτε μετακίνηση των στρατιωτικών θέσεων της Τουρκίας μετά τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός των 120 ωρών, απόψε το βράδυ, θα οδηγήσει τις ΗΠΑ στο συμπέρασμα ότι η Άγκυρα παραβίασε τη συμφωνία με την Ουάσινγκτον. Αναπόφευκτη συνέπεια του γεγονότος αυτού θα είναι η επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε βάρος της Τουρκίας, σύμφωναμε το πρακτορείο Reuters.

Στο μεταξύ οι Κούρδοι μαχητές γνωστοποίησαν στην Ουάσινγκτον ότι αποχώρησαν από τη ζώνη ασφαλείας στη βόρεια Συρία, όπως ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στρατηγός Μαζλούμ Κομπάνι Αμπντί είπε ότι έχει υλοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για την αποχώρηση των Συροκούρδων μαχητών.

The USA tries to freeze the Turkish military movements by threatening them with sanctions. https://t.co/BfWHg3WsV1 — Ali Özkök (@Ozkok_A) October 22, 2019

Οι ΗΠΑ αναμένουν ότι η προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη βορειοανατολική Συρία θα μεταβληθεί σε μόνιμη “μέχρι το τέλος του απογεύματος”, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

URGENT: Washington hopes temporary ceasefire in Syria will evolve into permanent one – White House https://t.co/l4c2K0Q1T1 pic.twitter.com/q4FYh6iOPX — Sputnik (@SputnikInt) October 22, 2019

Πρόοδο βλέπει ο Μάικ Πομπέο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, άφησε εμμέσως πλην σαφώς ανοικτό το ενδεχόμενο να παραταθεί η εκεχειρία, ενώ διατύπωσε την εκτίμηση πως είναι πάρα πολύ νωρίς να κρίνει κανείς την επιτυχία της στη Βόρεια Συρία.

«Έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος» διαβεβαίωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου στην Ουάσιγκτον, προσθέτοντας, εντούτοις, ότι η επιτυχία της συμφωνίας «δεν έχει ακόμη πλήρως καθοριστεί».

«Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια καλύτερη κατάσταση» συμπλήρωσε ο ίδιος, την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν την απόσυρσή τους από το βορειοανατολικό τμήμα στη Συρία. «Είναι μια περίπλοκη ιστορία, αυτό είναι βέβαιο» σημείωσε ο Μάικ Πομπέο.

«Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε την οικονομική δύναμη της Αμερικής για να αποφύγει μια ένοπλη σύρραξη με έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ» είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, αναφερόμενος στις οικονομικές κυρώσεις με τις οποίες προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πάνω από πέντε ώρες η συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν

Πάνω από πέντε ώρες έχει διαρκέσει η συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει μια προσπάθεια να εξισορροπήσει την κατάσταση.

Ο πρόεδρος Πούτιν αξιολόγησε την κατάσταση στην Συρία ως περίπλοκη επισημαίνοντας ότι με βάση το δεδομένο αυτό οι διαβουλεύσεις με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

«Η κατάσταση στην περιοχή είναι τεταμένη και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά την έναρξη της κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και προσέθεσε: «Νομίζω ότι η συνάντηση μας σήμερα, οι διαβουλεύσεις μας είναι πολύ επιτακτικές». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι το «επίπεδο των ρωσο-τουρκικών σχέσεων, το οποίο έχει επιτευχθεί σήμερα, θα διαδραματίσει τον ρόλο του στη διευθέτηση όλων των περίπλοκων ζητημάτων, που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή μέχρι σήμερα».

Эрдоган, обсуждая Сирию с Путиным, выложил карты на стол pic.twitter.com/szXNbIOHbZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 22, 2019

Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό θα προσφέρει τη δυνατότητα να βρεθούν απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα τόσο προς το συμφέρον της Τουρκίας και της Ρωσίας, όσο και προς το συμφέρον όλων των χωρών της περιοχής.

Έτοιμος να στηρίξει του Κούρδους απέναντι στην Τουρκία ο Άσαντ

Στο μεταξύ ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ εξέφρασε και πάλι τη στήριξή του στους Κούρδους μαχητές, ενάντια στις επιχειρήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία.

“Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε (…) την αντίσταση στην τουρκική επιθετικότητα”, είπε ο Άσαντ ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ιντλίμπ, την άλλη γραμμή του μετώπου που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα συροτουρκικά σύνορα. Η στήριξη στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), βασική συνιστώσα των οποίων είναι οι Κούρδοι μαχητές, “συνιστά συνταγματικό και εθνικό καθήκον”, πρόσθεσε.

Η κατάπαυση του πυρός στη βορειοανατολική Συρία, την οποία διαπραγματεύτηκαν η Τουρκία και οι ΗΠΑ, λήγει απόψε στις 22.00 (ώρα Ελλάδας). Η Τουρκία σχεδιάζει να δημιουργήσει μια “ζώνη ασφαλείας” στην περιοχή αυτή και να επαναπατρίσει ένα μέρος από τους 3,6 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες που φιλοξενεί σήμερα στο έδαφός της.

#UPDATE Syrian President Bashar al-Assad says his regime will support Kurdish fighters in the northeast of the war-torn country against Turkish soldiers and their Syrian proxies https://t.co/FsxjDSEyta — AFP news agency (@AFP) October 22, 2019

Η Δαμασκός επέκρινε στο παρελθόν τη συμμαχία των Κούρδων με τις ΗΠΑ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τους χαρακτηρίσει “προδότες”. Όμως η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη βόρεια Συρία, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στην Τουρκία, είχε ως αποτέλεσμα την επαναπροσέγγιση του συριακού καθεστώτος με τους Κούρδους.

Με βάση μια συμφωνία με τις τοπικές κουρδικές αρχές, ο συριακός στρατός αναπτύχθηκε την περασμένη εβδομάδα σε πολλούς τομείς των συνόρων, όπως στις πόλεις Μάνμπιτζ και Κομπάνι.

Σύμφωνα με τον Άσαντ, βασική προτεραιότητα πλέον είναι “η αντίσταση απέναντι σε αυτήν την επίθεση” και όχι το να επιρρίπτουν ευθύνες οι μεν στους δε.