Συρία: Χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού κοντά στη Δαμασκό μετά τους βομβαρδισμούς – Αναφορές για πολλά θύματα

Μετά τους βομβαρδισμούς, σε προάστιο της Δαμασκού στη Συρία, ο στρατός του Ισραήλ έκανε το βράδυ της Τετάρτης (27.08.2025) χερσαία επιχείρηση και πάλι κοντά στη Δαμασκό.

Στόχος του στρατού του Ισραήλ ήταν εγκατάσταση με κτίρια της 44ης μεραρχίας του συριακού στρατού, αναφέρει αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Συρίας. Αυτή είναι και η πρώτη ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στην περιοχή της συριακής πρωτεύουσας μετά την πτώση του προηγούμενου καθεστώτος, αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, SANA, μετέδωσε πως Σύροι στρατιώτες βρήκαν στην περιοχή εξοπλισμό «παρακολούθησης και καταγραφής ήχων» πριν από τις ισραηλινές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών.

Στη βάση βρισκόταν επίσης οπλισμός που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν και πολέμησε στο πλευρό των δυνάμεων του έκπτωτου προέδρου Άσαντ.

Μετά τη δεύτερη επιδρομή, αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού προωθήθηκαν για να διεξαγάγουν επιχείρηση, «οι λεπτομέρειες της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστές», ενώ «συνεχίστηκαν εντατικές πτήσεις αναγνώρισης» και υποστήριξης εκ του σύνεγγυς, ανέφερε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters πως μετά την επιχείρηση, οι ισραηλινοί καταδρομείς αποσύρθηκαν.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως «δεν σχολιάζουμε ξένα δημοσιεύματα», αν και πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας ανέφερε πως η επιχείρηση είχε πολλά θύματα.

Ο Άχμαντ αλ Σάρα, ο de facto πρόεδρος της Συρίας, παρευρισκόταν στα εγκαίνια επιχειρηματικής έκθεση, τη στιγμή της επιχείρησης, μόλις 15 χιλιόμετρα από την τοποθεσία που έγινε στόχος.

Η αεροπορία του Ισραήλ έπληξε την Τρίτη περιοχή κοντά στην Κέσουα, προάστιο της Δαμασκού, σκοτώνοντας 6 Σύρους στρατιωτικούς. Η εγκατάσταση, πρώην βάση του συριακού στρατού, βομβαρδίστηκε ξανά χθες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Αφότου συμμαχία ισλαμιστών ανταρτών ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στο έδαφος της Συρίας, που συνεχίζονται παρότι το τελευταίο διάστημα διεξάγει διάλογο με τις νέες αρχές υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον.

Η de facto κυβέρνηση της Συρίας καταδίκασε την Τετάρτη τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ που σκότωσαν τους 6 στρατιωτικούς κοντά στη Δαμασκό.

Σε ανακοίνωσή του, το συριακό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε πως «καταδικάζει σθεναρά την επίθεση που διεξήγαγαν drones των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, στοιχίζοντας τη ζωή σε έξι στρατιώτες» προχθές Τρίτη στην Κέσουα, δυτικά της Δαμασκού.

«Η επίθεση αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και προφανή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας», πρόσθεσε η διπλωματία της de facto κυβέρνησης.

By now everyone should know what has happened in Syria.



Israel carried out a series of airstrikes in the countryside of Damascus with at least 40 soldiers of the Syrian Government in the initial attack – this was then followed by an airdrop operation by Israel in which they… https://t.co/I7tR2yqILz pic.twitter.com/9avSpOiP4N — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) August 27, 2025

Αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, πως έγιναν τουλάχιστον 3 πλήγματα του Ισραήλ εναντίον πρώην βάσης του στρατού στην Ταλ Μάνα, κοντά στην Κέσουα.

Ο στρατός του Ισραήλ, την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωνε πως έκανε επιχειρήσεις στη νότια Συρία, όπου ανέφερε ότι εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από χερσαία στοιχεία του «όπλα» και «τέθηκαν υπό κράτηση ύποπτοι».

Οι δυο χώρες, από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση επί δεκαετίες, διεξάγουν τελευταία συνομιλίες, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.