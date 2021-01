Τα McDonald’s στη Βρετανία σταματούν να δέχονται πελάτες μέσα στα εστιατόρια

Τα McDonald’s ανακοίνωσαν ότι κανένα από τα 1.300 εστιατόρια της αλυσίδας στη Βρετανία, δε θα εξυπηρετεί “walk in takeaway”, τους πελάτες δηλαδή που θα μπαίνουν μέσα σε κατάστημα για να πάρουν takeaway φαγητό.

Έτσι αποφάσισε η εταιρεία, μετά την ανακοίνωση ότι η χώρα μπαίνει σε τρίτο lockdown.

Η αλυσίδα McDonald’s θα παραμείνει ανοιχτή στη Βρετανία, εξυπηρετώντας τους πελάτες της με drive-through παραγγελίες -εξυπηρέτηση μέσα από το αυτοκίνητο δηλαδή, αλλά και με delivery.

Ωστόσο, μέχρι νεωτέρας, απαγορεύεται οι πελάτες να μπαίνουν μέσα στα εστιατόρια της αλυσίδας για να κάνουν παραγγελίες, ακόμη κι αν πρόκειται για takeaway…

Following the government announcements, we are pleased to remain open, but with a few changes. We know this is a really difficult time for everyone and we really appreciate your patience and kindness, both with our crew and online. pic.twitter.com/4Qta29ouUP