Τα «Άρματα του Γεδεών»: Η επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς απέτυχε, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο

Τα «Άρματα του Γεδεών», είναι η επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Γάζα, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο, απέτυχε.

Όπως αναφέρει το διαβαθμισμένο έγγραφο του ισραηλινού στρατού (IDF) που διανεμήθηκε στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων η στρατιωτική επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών», η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε ο στρατός του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς τον Μάιο, δεν πέτυχε τους βασικούς της στόχους, μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Σύμφωνα με μέρος του εγγράφου που έδωσε στη δημοσιότητα το Channel 12 η στρατιωτική επιχείρηση δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους της, δηλαδή την ανατροπή της Χαμάς στρατιωτικά ή την απελευθέρωση των ομήρων.

Ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί έχουν επαινέσει δημόσια την επιχείρηση, όμως η εσωτερική αξιολόγηση αναφέρει ρητώς ότι «το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος» κατά τη διεξαγωγή της εκστρατείας.

Στην αξιολόγηση αυτή, κατηγορείται ο στρατός ότι ενήργησε «αντίθετα με ίδιο του στρατιωτικό δόγμα», παρέχοντας μέσα στον εχθρό, μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ακόμη απέτυχε να επιβάλει πίεση χρόνου, με κακοδιαχείριση των πόρων και τελικά με εξάντληση των δυνάμεών του, διαβρώνοντας παράλληλα τη διεθνή υποστήριξη.

Στο έγγραφο αναφέρεται επιπλέον ότι η Χαμάς την ίδια ώρα απολάμβανε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να επιβιώσει, παρουσιάζοντας ότι καταγράφει επιτυχία, αποσπώντας πόρους, διασφαλίζοντας εδάφη, μέσω μιας κατάλληλης μεθόδου μάχης.

Όπως τονίζεται, η εξάρτηση του Ισραήλ από τη «λογική της αποτροπής παρά από την αποφασιστική νίκη» επιδιώκοντας μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς – και την «ανικανότητα» στον σχεδιασμό και τη διανομή βοήθειας, η οποία, όπως λέει, επέτρεψε στην Χαμάς να εξαπολύσει με επιτυχία μια «ψεύτικη εκστρατεία λιμοκτονίας».

Οι IDF επικρίνονται για επανειλημμένους ελιγμούς στις ίδιες περιοχές με αργό ρυθμό, δίνοντας προτεραιότητα στην αποφυγή θυμάτων έναντι της επιτυχίας της αποστολής, σύμφωνα με το έγγραφο που επικαλούνται οι Times of Israel.

Ως βασικούς λόγους της αποτυχίας, προσθέτει τη φθορά, την καταπόνηση ανθρώπινου δυναμικού, και την κακή προετοιμασία για ανταρτοπόλεμο.