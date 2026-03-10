Τα ΗΑΕ κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στο Άμπου Ντάμπι μετά από επίθεση ιρανικού drone – Παράγει 922.000 βαρέλια την ημέρα

Τη λειτουργία του τεράστιου διυλιστηρίου πετρελαίου Ruwais στο Άμπου Ντάμπι, ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, σταμάτησαν σήμερα Τρίτη (10.03.2026) τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ως προληπτικό μέτρο μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά στην βιομηχανική περιοχή στην οποία βρίσκεται.

Η επίθεση και το κλείσιμο ενός από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Άμπου Ντάμπι προστίθεται σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών στη Μέση Ανατολή, από τότε που επιτέθηκαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Το Al Ruwais είναι το μοναδικό διυλιστήριο του Άμπου Ντάμπι, με το μεγαλύτερο μέρος της βενζίνης, του ντίζελ και των καυσίμων αεροσκαφών που παράγονται στις εγκαταστάσεις να εξάγεται, αλλά ένα μέρος να χρησιμοποιείται και στην εγχώρια αγορά. Το διυλιστήριο έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 922.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Abu Dhabi National Oil Co εκτιμούσε τις ζημιές στο εργοστάσιο, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Bloomberg. Το διυλιστήριο έκλεισε ως προληπτικό μέτρο, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, προσθέτοντας ότι όλες οι άλλες λειτουργίες στο συγκρότημα συνεχίζονται κανονικά.

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Σαουδική Αραβία έκλεισε επίσης το μεγαλύτερο διυλιστήριο της την περασμένη εβδομάδα και το Κατάρ έκλεισε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο μετά από επιθέσεις με drones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περικοπές στην παραγωγή έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την πετρελαϊκή βιομηχανία στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ έχουν μειώσει τη συνολική παραγωγή αργού πετρελαίου κατά 6,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

NASA confirms a massive fire across the whole Al Ruwais oil refinery, the biggest oil refinery in the whole Middle East, not just the UAE.



It’s gone. That will take them years to build back.



Having USA and israel as your ally is extremely suicidal for you. Unironically. pic.twitter.com/JvaUkr7BYk — Daniel Delgado (@DelgadoLegend) March 10, 2026

Η εταιρείες Saudi Aramco και η Adnoc έχουν αυξήσει τις εξαγωγές μέσω εναλλακτικών διαδρομών για να παρακάμψουν το Στενό του Ορμούζ, το οποίο παραμένει κλειστό για τη θαλάσσια κυκλοφορία. Μια μακρά διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου Ruwais θα μπορούσε να αναγκάσει τα ΗΑΕ να μειώσουν την παραγωγή αργού πετρελαίου πιο γρήγορα.

Τα ΗΑΕ δήλωσαν νωρίτερα ότι ξέσπασε πυρκαγιά μετά από επίθεση με drone σε εγκατάσταση στη βιομηχανική ζώνη Ruwais, η οποία αντιμετωπίστηκε, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι.

Η Adnoc κατασκευάζει το εργοστάσιο Ruwais ως σημαντικό κόμβο, καθώς η εταιρεία επεκτείνεται στον τομέα της εμπορίας εξευγενισμένων καυσίμων και αναπτύσσει μια παγκόσμια επιχείρηση χημικών και φυσικού αερίου. Η βιομηχανική πόλη κατά μήκος του Περσικού Κόλπου, περίπου 250 χιλιόμετρα από την πόλη του Αμπού Ντάμπι, είναι μια τεράστια βιομηχανική περιοχή.

Η Adnoc αναπτύσσει έναν τερματικό σταθμό εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Ruwais, ενώ η πόλη φιλοξενεί επίσης την εταιρεία χημικών Borouge Plc και την εταιρεία παραγωγής λιπασμάτων Fertiglobe PJSC, οι οποίες αποτελούν θυγατρικές της Adnoc.

Το άλλο κύριο διυλιστήριο των ΗΑΕ βρίσκεται στο Ντουμπάι, ενώ εμιράτα όπως η Σάρτζα και η Φουτζάιρα διαθέτουν μικρότερες μονάδες μετατροπής που έχουν κατασκευαστεί κυρίως για την επεξεργασία βαρέων αργών πετρελαίων ή μαζούτ.