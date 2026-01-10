Κόσμος

Τα κόμματα της Γροιλανδίας ενώθηκαν ενάντια στον Τραμπ: «Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί»

«Το μέλλον της Γροιλανδίας θα πρέπει να το αποφασίσει ο γροιλανδικός λαός», πρόσθεσαν
Στρατιωτικές δυνάμεις της Δανίας στη διάρκεια άσκησης στο Κανγκερλουσουάκ της Γροιλανδίας
Στρατιωτικές δυνάμεις της Δανίας στη διάρκεια άσκησης στο Κανγκερλουσουάκ της Γροιλανδίας / REUTERS / Φωτογραφία Guglielmo Mangiapane

Με μια κοινή ανακοίνωση τα κόμματα της Γροιλανδίας αποφάσισαν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ σημειώνοντας πως «δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί».

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να είμαστε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί», τόνισαν οι επικεφαλής των πέντε κομμάτων της Γροιλανδίας που εκπροσωπούνται στο τοπικό κοινοβούλιο απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας θα πρέπει να το αποφασίσει ο γροιλανδικός λαός», πρόσθεσαν, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή τους «οι ΗΠΑ να πάψουν να περιφρονούν τη χώρα μας».

Χθες το βράδυ ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών,: «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα».

«Οι χώρες θα πρέπει να έχουν ιδιοκτησία. Υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία. Δεν υπερασπίζεσαι τις μισθώσεις. Και εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το νησί «με τον εύκολο τρόπο» ή με τον «δύσκολο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
126
119
85
76
61
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μυστήριο με πτήση του «Αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από τις ΗΠΑ: Ανησυχία και σενάρια σε μια περίοδο παγκόσμιας έντασης
Το Boeing E-4B Nightwatch είναι ένα πλήρες κέντρο διοίκησης σχεδιασμένο για να προστατεύει τις ΗΠΑ από μια καταστροφική επίθεση και μπορεί ακόμη και να αντέξει τις επιπτώσεις μιας πυρηνικής έκρηξης
Το «αεροπλάνο της Αποκάλυψης»
Μαρτυρίες για πάνω από 200 νεκρούς στις διαδηλώσεις του Ιράν - Φουντώνει η λαϊκή οργή
Οι νεκροί έχουν σκοτωθεί από πραγματικά πυρά, καταγγέλει γιατρός - Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, τόνισε ότι η χώρα του βιώνει συνθήκες πολέμου
Αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν
11
Χάος από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν - 62 οι νεκροί, στις φλόγες η Τεχεράνη και άλλες πόλεις
Σύμφωνα με ερασιτεχνικά βίντεο, η ιστορική σημαία του Ιράν με το Λιοντάρι και τον Ήλιο αντικαθιστά σε ορισμένες περιπτώσεις τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας - Ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν κάλεσε τον Τραμπ να παρέμβει άμεσα
Αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν
12
Newsit logo
Newsit logo