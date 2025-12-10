Τα κρυφά παιδιά του Βλαντίμιρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα – Σπάνιες εικόνες τα δείχνουν να θέλουν να γίνουν γυμναστές όπως η μητέρα τους

Το πέπλο μυστικότητας που καλύπτει την προσωπική ζωή του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να ραγίζει, καθώς νέο υλικό αποκαλύπτει δύο παιδιά που κρατούνταν για χρόνια μακριά από τα φώτα: τον Ιβάν, 10 ετών, και τον Βλαντιμίρ Τζούνιορ, 6 ετών.

Τα δύο αγόρια εμφανίζονται σε αθλητική εκδήλωση στη Ρωσία, την οποία οργάνωσε η Αλίνα Καμπάεβα, στενή συνεργάτιδα –και κατά πληροφορίες σύντροφος– του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία διευθύνει ακαδημία γυμναστικής που φέρει το όνομά της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του New York Post, οι εικόνες φέρεται να έχουν τραβηχτεί τον Ιανουάριο, σε ειδικά μαθήματα που παρέδωσαν ολυμπιονίκες προσκεκλημένοι αποκλειστικά για την εκπαίδευση των παιδιών.

Μια παιδική ηλικία κρυμμένη πίσω από στρώματα ασφαλείας

Ελάχιστα είναι γνωστά για την καθημερινότητα των δύο αγοριών, καθώς το Κρεμλίνο φροντίζει ώστε η παρουσία τους να παραμένει σχεδόν αόρατη. Πηγές αναφέρουν ότι ζουν με την Καμπάεβα σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα μέσα στα δάση του Βαλντάι. Η μυστικοπάθεια φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε να τους έχει δοθεί άλλο επώνυμο, Σπιριντόνοφ, αναφορά σε πρόγονο του Πούτιν, ώστε να μην μπορούν εύκολα να ταυτοποιηθούν. Από τις επίσημες βάσεις δεδομένων, δε, κάθε σχετικό στοιχείο έχει αφαιρεθεί.

Σε ένα από τα βίντεο που διέρρευσαν, ο Ιβάν περιγράφει με ενθουσιασμό τις ασκήσεις που έμαθε από κορυφαίους αθλητές, σε προγράμματα που –σύμφωνα με ερευνητές– οργανώθηκαν ειδικά στην ακαδημία της Καμπάεβα. Τα παιδιά συμμετέχουν επίσης σε παραστάσεις όπως το φεστιβάλ «ALINA», αφιερωμένο στην ίδια.

Εικόνες που αμφισβητούν τη γραμμή του Κρεμλίνου

Τους τελευταίους μήνες, αντικαθεστωτικά κανάλια όπως το VChK-OGPU δημοσιεύουν φωτογραφίες που αποδίδουν στον Ιβάν, κάνοντάς λόγο για ένα παιδί «βαθιά απομονωμένο». Το αγόρι εμφανίζεται ανάμεσα σε ομάδα γυμναστών, ενώ ο σύλλογός του προβάλει συχνά το υψηλό επίπεδο της προπόνησής του. Άλλες εικόνες, που θεωρούνται αυθεντικές, δείχνουν τον μικρότερο αδελφό, τον Βλαντιμίρ Τζούνιορ, να τιμάται σε αγώνες πολεμικών τεχνών.

Το υλικό αυτό κυκλοφορεί πλέον ευρέως, ιδιαίτερα μετά την έκδοση του βιβλίου «Ο ίδιος ο Τσάρος», στο οποίο οι δημοσιογράφοι Ρομάν Μπαντάνιν και Μιχαήλ Ρούμπιν συγκεντρώνουν και αναλύουν τα δεδομένα. Οι συγγραφείς υπερασπίζονται τη δημοσιοποίηση των ονομάτων και των εικόνων, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια είναι αναγκαία όταν πρόκειται για τον πρόεδρο της Ρωσίας. «Ο Πούτιν έχει χτίσει την εικόνα του πάνω στη διαρκή υποκρισία», τονίζει ο Μπαντάνιν.

Πέρα από τις φήμες, ένα οικογενειακό παζλ

Επισήμως, ο Πούτιν αναγνωρίζει μόνο δύο κόρες από τον γάμο του με τη Λιουντμίλα Πούτινα: τη Μαρία Βοροντσόβα και την Κατερίνα Τιχονόβα. Ωστόσο, κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί και άλλα ονόματα, μέσα από μαρτυρίες και ανεξάρτητες έρευνες. Ανάμεσά τους η Ελιζαβέτα Ρούντνοβα, 22 ετών, γνωστή και ως Λουίζα Ροσόβα, η οποία σήμερα ζει στο Παρίσι.

Πρόσφατα, δημοσιογράφος από την Ουκρανία την αντιμετώπισε δημόσια, κατηγορώντας τον Πούτιν για τον θάνατο του αδελφού του. Η Ρούντνοβα απάντησε κοφτά: «Τι σχέση έχει αυτό με εμένα;» Ο δημοσιογράφος της ανταπάντησε πως θα μπορούσε τουλάχιστον να καλέσει τον πατέρα της και να του ζητήσει «να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο».