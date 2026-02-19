Τα παραλειπόμενα του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα: Τα «αστειάκια» του Τραμπ σε ηγέτες και τα «παιχνίδια» του Ινφαντίνο

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα τράβηξε και πάλι τα βλέμματα και προκάλεσε ντόρο στα social media με τα «χιουμοριστικά» σχόλιά του κατά τη διάρκεια του ιδιαίτερα σημαντικού Συμβουλίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του χαιρέτισε ορισμένους από τους παρόντες συμμάχους του, με φιλοφρονήσεις σε κάποιους για την εμφάνισή τους, σε άλλους για την τύχη τους, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το Συμβούλιο Ειρήνης που ιδρύθηκε για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά ο Τραμπ απευθυνόμενος στους ηγέτες άλλων χωρών, σχολίασε το επώνυμο του προέδρου του Ουζμπεκιστάν, Μιρζιγιόγεφ, λέγοντας χιουμοριστικά ότι είναι ένα από τα δυσκολότερα στην ιστορία. Εκείνος μάλιστα δεν κατάφερε να το προφέρει σωστά. Συγκεκριμένα είπε «Ο πρόεδρος… Μιριζουρόγιεβ του Ουμπεκιστάν, είναι φίλος μου και έχει ένα από τα δυσκολότερα ονόματα στην ιστορία, αλλά δεν πειράζει».

Ακόμα κατά τη διάρκεια που απευθυνόταν στους ηγέτες των κρατών, δεν απέφυγε να σχολιάσει και την εξωτερική εμφάνιση του προέδρου της Παραγουάης, λέγοντας ότι είναι «νέος και όμορφος». Βέβαια ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε το αστείο και ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι δεν του αρέσουν οι νέοι και όμορφοι άντρες, σε αντίθεση με τις γυναίκες…».

«Είναι ωραίο να είσαι νέος και όμορφος, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας αρέσεις. Δεν μου αρέσουν οι νέοι, όμορφοι άντρες. Μου αρέσουν οι γυναίκες. Οι άντρες δεν με ενδιαφέρουν καθόλου», είπε συγκεκριμένα ο Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Trump: “President … Mirssssssurooyev of Uzbekistan. One of the most difficult names in history.” pic.twitter.com/Q74QWb9SOj — Aaron Rupar (@atrupar) February 19, 2026

Trump to Paraguay’s President:



“It’s nice to be young and handsome.”



“I don’t like young, handsome men. Women I like. Men I don’t have any interest in.” pic.twitter.com/1zPlgP78LX — Open Source Intel (@Osint613) February 19, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος, επίσης, «πιάστηκε» από τις κάμερες να προσπαθεί «με νύχια και με δόντια» να παραμείνει ξύπνιος, κάτι που δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Μετά από σχεδόν 2,5 ώρες του Συμβουλίου, φάνηκε να είναι έτοιμος να πέσει για ύπνο.

Trump’s struggling to stay awake in this never-ending “Board of Peace” meeting.



Nearly 2.5 hours in, he looks one blink away from sleep mode. pic.twitter.com/obl2kdmAVE — World Monitor (@MonitorWarnow) February 19, 2026

Πέρα από το «σόου» του Τραμπ, ήταν κι άλλοι αυτοί που προσέλκυσαν τον τηλεοπτικό φακό, με έναν από αυτούς να είναι ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. Ο Ιταλοελβετός, φάνηκε σε βίντεο να φοράει το κατακόκκινο καπέλο του Τραμπ που έγραφε πάνω «USA» και να έχει στο πρόσωπό του ένα τεράστιο χαμόγελο.

FIFA President Gianni Infantino wore a USA hat to the “Board of Peace” meeting.



pic.twitter.com/EuQhkoCNhu — Breaking911 (@Breaking911) February 19, 2026

Οι 47 χώρες που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνάντηση, αν και μόνο λίγες από αυτές μπορούν να ονομαστούν «μέλη» του Συμβουλίου, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως «παρατηρήτρια», συζήτησαν την ανοικοδόμηση και τη σταθεροποίηση του παλαιστινιακού θύλακα της Γάζας, την πρώτη αποστολή που αναλαμβάνει αυτό το όργανο.