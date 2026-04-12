Τα Στενά του Ορμούζ «έκαψαν» τις διαπραγματεύσεις: «Θα τα κλείσουμε» λέει ο Τραμπ, τι απαντά το Ιράν

Σε νέα φάση κλιμάκωσης μπαίνει η κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά το «ναυάγιο» στις συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ με τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να μονοπωλούν τις συζητήσεις.

ΗΠΑ και Ιράν στις επαφές που είχαν στο Ισλαμαμπάντ μετά από διαμεσολάβηση Πακιστανών αξιωματούχων συμφώνησαν…πως διαφωνούν σε μια σειρά από θέματα, με κυριότερο το ποιος θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και το πυρηνικό πρόγραμμα.

Κάθε πλευρά επέρριψε στην άλλη την ευθύνη για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων οι οποίες διήρκεσαν 21 ώρες προκειμένου να τερματιστεί ένας πόλεμος που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου αφότου ξεκίνησε πριν από έξι και πλέον εβδομάδες.

«Το κακό νέο είναι ότι δεν έχουμε επιτύχει συμφωνία, και νομίζω ότι είναι κακό νέο για το Ιράν πολύ περισσότερο απ΄ό,τι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

«Επομένως επιστρέφουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της χώρας του μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, επέρριψε την ευθύνη στις ΗΠΑ για το ότι δεν κέρδισαν την εμπιστοσύνη του Ιράν παρά το ότι η ομάδα του παρουσίασε «πρωτοβουλίες που στρέφονται προς το μέλλον».

«Οι ΗΠΑ έχουν καταλάβει τη λογική και τις αρχές του Ιράν και είναι καιρός να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι», ανέφερε ο Γαλιμπάφ στο X.

Τόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ όσο και εκείνη του Ιράν έχουν φύγει από το Ισλαμαμπάντ και επέστρεψαν στις χώρες τους.

Ο Τραμπ απειλεί πως θα κλείσει τα Στενά και πως «αφανίζει σε μια ώρα το Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ και προειδοποίησε ότι όποια ιρανική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων θα αντιμετωπιστεί με σκληρή απάντηση.

Σε ιδιαίτερα οξείς τόνους, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να «εκβιάζει» μέσω παράνομων ενεργειών, ενώ ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος για όλα» και μπορεί να εξουδετερώσει ό,τι έχει απομείνει από τις ιρανικές δυνατότητες.

Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ, όπου, σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, η ιρανική πλευρά απέρριψε τους όρους για μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστήριξε ότι οι αμερικανικές απαιτήσεις ήταν υπερβολικές.

Ο Τραμπ λίγο αργότερα υπερασπιζόμενος τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ που είχε ανακοινώσει, δήλωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί να ελέγξει ποια πλοία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Ή όλοι θα έχουν ασφαλή διέλευση ή κανένας» είπε χαρακτηριστικά στο Fox News και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε το Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε ανθρώπους που του αρέσουν».

Ο αποκλεισμός θα είναι παρόμοιος με αυτόν που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα, είπε ο Τραμπ, υπονοώντας ότι περισσότερα δεξαμενόπλοια θα έρθουν στις ΗΠΑ για να αγοράσουν πετρέλαιο.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την απειλή του να καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν και άλλες ενεργειακές υποδομές.

«Θα μπορούσα να καταστρέψω το Ιράν σε μια μέρα… Θα μπορούσα να έχω ολόκληρη την ενέργειά τους, τα πάντα, κάθε ένα από τα εργοστάσιά τους, τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που είναι μεγάλη υπόθεση», είπε.

Ποιες ήταν οι «κόκκινες γραμμές» που τέθηκαν στο Ιράν

Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τις «κόκκινες γραμμές» που έθεσαν στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία.

Ειδικότερα, δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου σε μέσα ενημέρωσης αναφέρει ότι το Ιράν πρέπει:

1.Να τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου

2.Να διαλύσει όλες τις μεγάλες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου,

3.Να ανακτήσει όλο το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου σε υψηλό ποσοστό,

4.Να αποδεχτεί ένα ευρύτερο πλαίσιο ειρήνης, ασφάλειας και αποκλιμάκωσης που περιλαμβάνει τους «δορυφόρους» του,

5.Να τερματίσει τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών οργανώσεων Χαμάς, Χεζμπολάχ και Χούθι, και

6.Να ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να χρεώνει διόδια για την ασφαλή διέλευση των πλοίων.

Για «θανάσιμη δίνη» στα Στενά του Ορμούζ απειλεί το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να παγιδεύσουν τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη» στα στενά του Ορμούζ

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν σήμερα ότι έχουν «πλήρως υπό έλεγχο» την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ και απείλησαν να παγιδεύσουν εκεί τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη», έπειτα από αμερικανικές δηλώσεις.

«Όλη η κυκλοφορία (…) είναι πλήρως υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε η ναυτική διοίκηση των Φρουρών με μήνυμα που δημοσιοποίησε μέσω του X, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των στενών.

«Ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια θανάσιμη δίνη μέσα στα στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα».