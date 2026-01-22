«Τα ‘χωσε» ο Ζελένσκι στην Ευρώπη μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ: «Σχεδόν έτοιμα» τα έγγραφα για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Σφοδρή κριτική στην Ευρώπη εξαπέλυσε από το βήμα του Νταβός ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκινώντας την ομιλία του μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ παρομοιάζοντας την κατάσταση στην Ουκρανία με την ταινία Groundhog Day («Μέρα της Μαρμότας»). Όσον αφορά στη συνάντησή του με τον Τραμπ δήλωσε ότι είναι «σχεδόν έτοιμα» τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Κανείς δεν θα ήθελε να ζει έτσι, επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα για εβδομάδες και μήνες – και φυσικά για τέσσερα χρόνια», είπε. «Κι όμως, έτσι ακριβώς ζούμε σήμερα. Αυτή είναι η ζωή μας» συνέχισε στην ομιλία του ο Ζελένσκι. Σημειώνεται ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός ήταν «πολύ καλή» και ότι το μήνυμά του προς τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει.

«Μόλις πέρυσι εδώ στο Νταβός έκλεισα την ομιλία μου λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να μάθει πώς να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Ένας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν έχει αλλάξει» είπε στη συνέχεια ο Ουκρανός πρόεδρος.

Βρισκόμαστε ακόμα σε μια κατάσταση όπου πρέπει να λέω τα ίδια ακριβώς λόγια», συνέχισε.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ευρώπη «δεν έχει καν προσπαθήσει να χτίσει τη δική της απάντηση» για να συνεχίσει:

«Ο Πούτιν δεν δικάζεται. Και βρισκόμαστε στον τέταρτο χρόνο του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο άνθρωπος που τον ξεκίνησε όχι μόνο είναι ελεύθερος, αλλά εξακολουθεί να δίνει μάχη για τα παγωμένα του χρήματα στην Ευρώπη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Ευρώπη χρειάζεται ενιαίες ένοπλες δυνάμεις που να μπορούν «πραγματικά να υπερασπιστούν την Ευρώπη σήμερα».

Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως «κανείς δεν βλέπει τη Συμμαχία να δρα».

«Αν ο Πούτιν αποφασίσει να καταλάβει τη Λιθουανία ή να πλήξει την Πολωνία, ποιος θα απαντήσει;» διερωτήθηκε.

Η αναφορά στην Ελλάδα

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε αναφορά και στην Ελλάδα, λέγοντας πως οι Ευρωπαίοι είναι διχασμένοι και ενδιαφέρονται περισσότερο στο να μην προσβάλλουν ο ένας τον άλλον, παρά να ενεργήσουν αποφασιστικά.

«Εδώ στην Ευρώπη, μας λένε συνεχώς τι να μην αναφέρουμε: μην μιλάμε για Tomahawks, μην αναφέρουμε ορισμένα πυραυλικά συστήματα όπως το Taurus, μην προσβάλλουμε αυτόν ή τον άλλον σύμμαχο. […] Όταν μιλάς με την Ελλάδα πρέπει να προσέχεις την Τουρκία. Όταν μιλάς με την Τουρκία πρέπει να προσέχεις να μην παρεξηγηθεί η Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Έδωσε και άλλα δύο παραδείγματα για τα οποία κατηγορεί την ήπειρο ότι αποτυγχάνει – τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Ιράν και την αυξανόμενη ρωσική επιρροή στη Λευκορωσία.

«Η Λευκορωσία το 2020 είναι το παράδειγμα. Κανείς δεν βοήθησε τον λαό της και τώρα οι ρωσικοί πύραυλοι Oreshnik έχουν αναπτυχθεί στη Λευκορωσία εντός της εμβέλειας των περισσότερων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Αυτό δεν θα είχε συμβεί αν ο λαός της Λευκορωσίας είχε νικήσει το 2020», δήλωσε.

Επικρίνοντας τις κινήσεις των Ευρωπαίων σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Ζελένσκι είπε:

«Η Ευρώπη πρέπει να μάθει πώς να αμύνεται. Τι επιδιώκει η αποστολή 14 ή 40 στρατιωτών στη Γροιλανδία; Ποιο μήνυμα στέλνει στον Πούτιν; Στην Κίνα; Και ίσως το πιο σημαντικό, ποιο μήνυμα στέλνει στη Δανία»;».

«Ξέρουμε τι να κάνουμε αν ρωσικά πολεμικά πλοία πλησιάσουν τη Γροιλανδία και η Ουκρανία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Μπορούν να βυθιστούν κοντά στη Γροιλανδία, όπως ακριβώς κάνουν κοντά στην Κριμαία», πρόσθεσε.

Μιλώντας για το Συμβούλιο Ειρήνης, για το οποίο σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το ιδρυτικό καταστατικό – απουσία των ευρωπαϊκών χωρών – είπε:

«Η Ευρώπη δεν έχει καν σχηματίσει ενιαία θέση σχετικά με αυτήν την αμερικανική ιδέα. Ίσως απόψε, όταν συνεδριάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να αποφασίσουν κάτι».

Ζελένσκι: «Το ειρηνευτικό σχέδιο είναι σχεδόν έτοιμο» – Τριμερής συνάντηση ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Τραμπ, δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι σχεδόν έτοιμο και ότι οι δύο πρόεδροι συζήτησαν την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας του, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τριμερής συνάντηση με αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν σήμερα στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Υποστήριξε, επίσης, ότι η Μόσχα χάνει 35.000 στρατιώτες το μήνα. «Πέρυσι, αυτούς τους μήνες, ήταν περίπου 15.000. Έτσι, η Ρωσία δεν το σκέφτεται, αλλά εμείς το σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε πώς χάνουν και πόσους στρατιώτες χάνουν. Γνωρίζουμε ότι κινητοποιούν 40.000-43.000 ανά μήνα και αρχίζουν να χάνουν 35.000. Από αυτούς τους 43.000 πρέπει να γνωρίζετε ότι περίπου το 10-15% είναι φυγάδες και υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες. Αλλά ο στρατός τους έχει σταματήσει να αυξάνεται. Αυτό είναι σημαντικό», είπε.