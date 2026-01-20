Τα χρυσά παιδιά του Ιράν ζουν στη χλιδή ενώ οι διαδηλώσεις πνίγονται στο αίμα

Την ώρα που το Ιράν συγκλονίζεται από βίαιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, η νεολαία της ισλαμικής ελίτ συνεχίζει να επιδεικνύει έναν τρόπο ζωής ακραίας χλιδής στα social media. Πολυτελή αυτοκίνητα, ιδιωτικά τζετ, επώνυμα ρούχα και πανάκριβα πάρτι έρχονται σε τραγική αντίθεση με την καθημερινότητα της πλειονότητας των Ιρανών, που ζουν υπό φόβο και οικονομική ασφυξία.

Οι δυνάμεις καταστολής πνίγουν στο αίμα τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ωστόσο γιοι και κόρες ανώτερων κληρικών, υπουργών και στελεχών των υπηρεσιών ασφαλείας ζουν προστατευμένοι είτε στο Ιράν είτε στο εξωτερικό.

Η Daily Mail αναφέρει ότι εμφανίζονται σε φωτογραφίες και βίντεο να απολαμβάνουν πολυτελή αυτοκίνητα, επώνυμα αξεσουάρ, ιδιωτικά τζετ και χλιδάτα πάρτι, ενώ η κοινωνία βιώνει φόβο και οικονομική κατάρρευση.

Σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές, τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πρόσφατες ταραχές, συμπεριλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ανεξάρτητες οργανώσεις ανεβάζουν τον αριθμό στους περίπου 16.500.

Οι «Aghazadeh» και η οργή της Generation Z

Τα «χρυσά παιδιά» της εξουσίας στο Ιράν είναι γνωστά ως Aghazadeh – απόγονοι υψηλόβαθμων αξιωματούχων που επωφελούνται από πολιτική επιρροή, διαφθορά και πλούτο που παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σχεδιάστρια μόδας και μοντέλο Ανασίντ Χοσεϊνί, η οποία εμφανίστηκε στα social media φορώντας κασμιρένιο παλτό υψηλής ραπτικής και μια πανάκριβη τσάντα, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Η Χοσεϊνί είναι παντρεμένη με τον γιο Ιρανού πρώην πρέσβη στη Δανία.

Κατά τη διάρκεια της καταστολής, οι λογαριασμοί της στα social media σίγησαν λόγω του μπλακάουτ που επέβαλε το καθεστώς στο Διαδίκτυο.

Πολλά μέλη της ιρανικής ελίτ ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, διαχειριζόμενα επιχειρήσεις και περιουσιακά στοιχεία μακριά από την κρίση στην Τεχεράνη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αδελφοί Μοχαμάντ Χοσεΐν και Χασάν Σαμχανί, γνωστοί ως «Έκτωρ», που δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι και ελέγχουν διεθνή ναυτιλιακή αυτοκρατορία. Ο πατέρας τους, Αλί Σαμχανί, είναι στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα είναι ο Σάσα Σομπχανί, γιος πρώην πρέσβη του Ιράν στη Βενεζουέλα, ο οποίος προβάλλει στα social media σούπερ γιοτ, ιδιωτικά τζετ και πολυτελή πάρτι, προκαλώντας συχνά τους επικριτές του.

Οι ιρανικές Αρχές έχουν ζητήσει την έκδοσή του από την Ισπανία για κατηγορίες όπως παράνομος τζόγος και ξέπλυμα χρημάτων, τις οποίες αρνείται.

Καθώς οι διαδηλωτές συλλαμβάνονται ή δέχονται βία, το χάσμα ανάμεσα στην εξουσία και την κοινωνία διευρύνεται επικίνδυνα.