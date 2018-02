Ταγιάνι: Να σταματήσει η Τουρκία τις επικίνδυνες προκλήσεις στην Κύπρο

Παρέμβαση του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου για τις τουρκικές προκλήσεις στην Κύπρο. Ο Αντόνιο Ταγιάνι με ανάρτησή του στο twitter έγραψε: «Μίλησα με το Νίκο Αναστασιάδη ο οποίος έχει την πλήρη στήριξή μου. Καλώ την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να μην μετέχει σε επικίνδυνες προκλήσεις στα χωρικά ύδατα της Κύπρου. Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί τους κανόνες καλής γειτονίας και να συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή».

I spoke to @AnastasiadesCY who has my full support. I call on Turkey to respect international law and refrain from engaging in dangerous provocations in Cyprus' territorial waters. Turkey must commit to good neighbourly relations starting with an immediate de-escalation in area.

