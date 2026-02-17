Κόσμος

Ταγιάνι:  Ως παρατηρητής η Ιταλία στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

«Πώς θα μπορούσε η Ιταλία να μην είναι παρούσα εκεί που συζητείται και οικοδομείται η ειρήνη στη Μέση Ανατολή»
Ο Αντόνιο Ταγιάνι
Ο Αντόνιο Ταγιάνι / ΑΠΕ-ΜΠΕ

«H απουσία μας από το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα θα σήμαινε ακύρωση της δουλειάς που κάναμε από την πρώτη στιγμή. Η απουσία της Ιταλίας από ένα τραπέζι στο οποίο συζητείται η ειρήνη στη Μεσόγειο θα ήταν κάτι το ακατανόητο», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε ομιλία του στη Βουλή της Ρώμης.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας αναφέρθηκε και σήμερα (17.02.2026) στους λόγους για τους οποίους η χώρα του θα συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου.

«Μια απουσία μας, παράλληλα, θα ήταν αντίθετη με το άρθρο 11 του Συντάγματός μας, το οποίο απορρίπτει τον πόλεμο ως μέσο επίλυσης των διαφορών», πρόσθεσε ο Ταγιάνι. Υπογράμμισε, δε, ότι η επιλογή της Ιταλίας να είναι παρούσα ως παρατηρητής «είναι μια ισορροπημένη λύση, η οποία σέβεται τις συνταγματικές δεσμεύσεις της».

«Θα πάρουν μέρος στη συνεδρίαση όλοι οι κύριοι εταίροι της ευρύτερης περιοχής όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και η Ινδονησία, η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο. Πώς θα μπορούσε η Ιταλία να μην είναι παρούσα εκεί που συζητείται και οικοδομείται η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή όλων των κύριων περιφερειακών;» παραγόντων διερωτήθηκε, τέλος, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

