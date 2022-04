Κι ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το Τάγμα Αζόφ κατηγόρησε την Δευτέρα, 11.04.2022, τη Ρωσία ότι έριξε χημικά όπλα στη Μαριούπολη, την ουκρανική πόλη-λιμάνι, που πολιορκεί εδώ και ένα μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ουκρανοί στρατιώτες υποστηρίζουν ότι μία άγνωστη ουσία «έπεσε» πάνω από την πόλη, από ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, επηρεάζοντας στα ουκρανικά στρατεύματα αλλά και απλούς κατοίκους.

‼️The Azov Regiment reports that about an hour ago #Russian troops used a toxic substance of unknown origin against Ukrainian military and civilians in the city of #Mariupol.



The victims suffered from respiratory failure and vestibulo-attack syndrome. pic.twitter.com/2zh68HqHCT — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022

The Azov Regiment in Mariupol reports what could be the Russian use of chemical weapons against the entrenched Ukrainian garrison in the city.

An unidentified agent was delivered with a UAV.

Revealed effects include respiratory and vestibular failures. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 11, 2022

Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι μετά την χρήση χημικών όπλων, τα θύματα υποφέρουν από αναπνευστικά προβλήματα, μεταξύ άλλων πολλών. Αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά για χρήση χημικών όπλων από τη Ρωσία, το οποίο αποτελεί και παράβαση διεθνούς δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Νωρίτερα, ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών στη Μαριούπολη δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη σε ρωσικό κανάλι ότι «είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσουμε χημικά όπλα, για να διώξουμε τα ρωσικά στρατεύματα».

Οι πληροφορίες από το Τάγμα Αζόφ είναι πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, καθώς λόγω των συνθηκών στη Μαριούπολη δεν υπάρχουν ξένοι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι το χημικό που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις είναι το νευροπαραλυτικό αέριο σαρίν. Το σαρίν είναι ένα άχρωμο υγρό που εξατμίζεται γρήγορα. Απορροφάται γρήγορα στο σώμα μέσω του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων και βλάπτει την αναπνευστική οδό κατά την εισπνοή.

⚡️ Russian proxies call for using chemical weapons in Mariupol.



Spokesman for Russia's proxies in Donetsk said on April 11 that it made no sense to storm the Ukrainian-controlled Azovstal plant in Mariupol and instead Russian "chemical forces" should "smoke (Ukrainians) out." — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 11, 2022

Ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών στο Ντονέτσκ δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέκτησαν ολοκληρωτικά την περιοχή του λιμανιού στην στρατηγική πόλη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, η οποία πολιορκείται για περισσότερο από ένα μήνα.

«Αναφορικά με το λιμάνι της Μαριούπολης, είναι ήδη υπό τον έλεγχό μας», είπε ο Ντενίς Πουσίλιν σε ζωντανή μετάδοση στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Pervy Kanal. Τους ισχυρισμούς αυτούς αρνήθηκαν οι ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες δήλωσαν ότι τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή «κρατούσαν» ακόμα την άμυνα της πόλης.

Πηγή: Onalert.gr.