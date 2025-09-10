Ταϊλάνδη: Αγέλη λιονταριών κατασπάραξε φύλακα ζωολογικού κήπου – «Τον πλησίασε αθόρυβα και τον άρπαξε»

Μία νέα τραγωδία συνέβη στην Ταϊλάνδη όταν λιοντάρι επιτέθηκε σε φύλακα ενός από τους μεγαλύτερους ζωολογικούς κήπους της Ασίας στη Μπανγκόκ.

Ο φύλακας του ζωολογικού κήπου σκοτώθηκε από λιοντάρια στην Ταϊλάνδη, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο 58χρονος που έχασε τη ζωή του, εργαζόταν εδώ και 30 χρόνια περίπου σε ζωολογικό κήπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, η επίθεση σημειώθηκε στο Safari World της Μπανγκόκ, έναν από τους μεγαλύτερους ζωολογικούς κήπους στην Ασία, στον οποίο οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά λιοντάρια και τίγρεις την ώρα που τρώνε, με το εισιτήριο να είναι περίπου 32 ευρώ.

Στον ιστότοπο του Safari World αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «οι επισκέπτες μπορούν να βρεθούν κοντά σε άγρια ζώα – όπως τίγρεις, λιοντάρια, αρκούδες και ζέβρες – που περιφέρονται ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον».

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης εθνικών πάρκων, Σαμπουντί Πανπαγκντί, ανέφερε πως «το θύμα είναι υπάλληλος του ζωολογικού κήπου, ο οποίος συνήθως τάιζε τα λιοντάρια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και συμπλήρωσε πως, τον άτυχο άνδρα, κατασπάραξαν έξι ή επτά λιοντάρια.

«Ένας άνδρας βγήκε από αυτοκίνητο και στάθηκε μόνος, με την πλάτη γυρισμένη προς τα ζώα (…) Στεκόταν έτσι για περίπου τρία λεπτά, όταν ένα λιοντάρι τον πλησίασε αθόρυβα και τον άρπαξε», περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο Thairath ο Ταβατσάι Καντσαναρίν, επισκέπτης στο ζωολογικό πάρκο που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης.