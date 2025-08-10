Ταϊλάνδη: Εντοπίστηκε πτώμα γυναίκας στη θάλασσα – Ήταν δεμένη στον λαιμό με δυό βαράκια

Σοκ προκαλεί η εύρεση πτώματος γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε δεμένη στον λαιμό με βαριά αλυσίδα και βυθισμένη στο νερό με δύο τσιμεντένια βαράκια, σε δημοφιλές σημείο για ψάρεμα στην επαρχία Φανγκ Νγκα της Ταϊλάνδης, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε στις 8 Αυγούστου κοντά στην προβλήτα Μπαν Τά Γιαϊ στην Ταϊλάνδη, όταν κάτοικοι εντόπισαν μέρος του σώματος να επιπλέει και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Η γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα, η διεύθυνση και η εθνικότητα παραμένουν άγνωστες, φορούσε γκρι σορτς και καφέ μπλούζα. Η αστυνομία εκτιμά ότι ήταν νεκρή περίπου δύο ημέρες πριν βρεθεί.

Οι αρχές εντόπισαν βαριά αλυσίδα τυλιγμένη σφιχτά γύρω από τον λαιμό της, στερεωμένη με δύο τσιμεντένια βαράκια – μέθοδο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, είχε στόχο να κρατήσει το σώμα στον βυθό και να το κρύψει. Παρ’ όλα αυτά, το πτώμα επέπλευσε και παρασύρθηκε κοντά στην ακτή.

Πιθανή δολοφονία

Η σορός μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου και αν το θύμα ήταν ζωντανό όταν βρέθηκε στο νερό.

Η αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανή δολοφονία, λόγω του τρόπου με τον οποίο επιχειρήθηκε η απόκρυψη του σώματος. Έχουν ζητηθεί στοιχεία για τυχόν αγνοούμενους που ταιριάζουν με την περιγραφή της γυναίκας, ενώ εξετάζονται και πλάνα από κάμερες ασφαλείας στην προβλήτα και την περιοχή γύρω από το σημείο.

«Πρόκειται για σοβαρή υπόθεση και την ερευνούμε ως πιθανή ανθρωποκτονία», δήλωσε ο υπαστυνόμος Πίραγουιτ Τσαϊτσανγιούτ, καλώντας όποιον έχει πληροφορίες – ιδίως για ύποπτες κινήσεις στην προβλήτα Ban Tha Yai – να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία.