Ταϊλάνδη: Οι πρώτες εικόνες των παιδιών μέσα από το νοσοκομείο! – video

Έπειτα από ημέρες παραμονής μέσα στον σκοτεινό και υγρό θάλαμο του σπηλαίου, η ψυχολογική κατάσταση των παιδιών «είναι πολύ καλή», είπε σήμερα στους δημοσιογράφους ο Θονγκτσάι Λερτουιλαϊραταναπόνγκ, ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Δημόσιας Υγείας, προσθέτοντας ότι τώρα «δεν έχουν στρες».

Τόσο τα 12 αγόρια όσο και ο προπονητής τους έχασαν κατά μέσον όρο δύο κιλά τις 17 αυτές ημέρες της περιπέτειάς τους, σύμφωνα με τον ίδιο. Όπως τόνισε ο Θονγκτσάι, ένα απο τα αγόρια που διασώθηκαν χθες παρουσίασε λοίμωξη του αναπνευστικού, ενώ όλα τα παιδιά εμβολιάστηκαν κατά της λύσσας και του τετάνου.

Played a short clip of the boys in hospital #ThamLuangCave pic.twitter.com/3tGPkmbTG4

Με τις κίτρινες μπλούζες είναι οι γονείς των παιδιών οι οποίοι τα βλέπουν πίσω από ένα τζάμι

Parents in yellow polos seeing their boys through glass #thamluangcave pic.twitter.com/Bij5NsstQV

— michael safi (@safimichael) July 11, 2018