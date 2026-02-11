Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ο ένοπλος που άνοιξε πυρ και πήρε ομήρους μαθητές και καθηγητές σε σχολείο, τουλάχιστον 3 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε σε σχολείο στην περιοχή Χατ Γιάι της νότιας Ταϊλάνδης το μεσημέρι της Τετάρτης (11.02.2026), καθώς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ, τραυμάτισε κόσμο και κράτησε όμηρους μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών πριν τελικά συλληφθεί. Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Ένας 18χρονος εισήλθε στο σχολείο της Πατονγκπρατανκιρίου στη Χατ Γιάι της επαρχίας Σόνγκλα νωρίτερα σήμερα κρατώντας όπλο, ανέφερε η επαρχιακή διοίκηση στα social media.

[Breaking] Gunman Opens Fire at Hat Yai School, Takes Hostages; At Least Two Seriously Injured



An 18-year-old gunman opened fire at a school in Hat Yai on Wednesday afternoon, injuring at least two people and taking a female staff member hostage, police said.



The shooting… pic.twitter.com/4g9pQsx3pi — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) February 11, 2026

Ένοπλος που εξαπέλυσε σήμερα πυρά σε σχολείο στην περιοχή Χατ Γιάι, στη νότια Ταϊλάνδη, συνελήφθη και όλοι όσοι κρατούνταν όμηροι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, δήλωσε στο Ρόιτερς αξιωματούχος της αστυνομίας.

«Ο δράστης συνελήφθη», δήλωσε στο Ρόιτερς ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Βίτσαν Σόμπουν.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά το συμβάν, δήλωσε δεύτερος αξιωματούχος της αστυνομίας.

Η βία με όπλα και η οπλοκατοχή δεν είναι σπάνιες στην Ταϊλάνδη, όπου ένας πρώην αστυνομικός σκότωσε 36 ανθρώπους, ανάμεσά τους 22 παιδιά, σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι σε παιδικό σταθμό στο ανατολικό τμήμα της χώρας το 2022.