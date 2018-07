Ταϊλάνδη: Βίντεο ντοκουμέντο που κόβει την ανάσα! Οι δύτες μέσα στη σπηλιά

Βίντεο ντοκουμέντο που τραβήχτηκε μέσα στο σπήλαιο, παρουσιάζει το εξαιρετικά δύσκολο έργο των δυτών, οι οποίοι έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες και τελικά κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα παιδιά.

.@ElonMusk has released this footage from inside the flooded cave in Thailand in which four boys and their coach remain trapped

Get live updates on the ongoing rescue: https://t.co/PABXhNfSAC pic.twitter.com/MuhzEP6JTQ

— Sky News (@SkyNews) July 10, 2018