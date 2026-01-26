Ταϊβάν: Αναρριχητής «κόβει την ανάσα» – Σκαρφάλωσε ουρανοξύστη χωρίς σχοινί ασφαλείας σε 90 λεπτά

Συμβαίνει τώρα:
Ο Αμερικανός την στιγμή που έφτασε στην κορυφή του ουρανοξύστη
Ο Αμερικανός την στιγμή που έφτασε στην κορυφή του ουρανοξύστη / REUTERS/Ann Wang

Ο Αμερικανός αναρριχητής, Άλεξ Χόννολντ, έκανε το απίστευτο και την Κυριακή (25/1/2026) σκαρφάλωσε σε έναν από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο, στην Ταϊβάν, χωρίς σχοινί ή προστατευτικό εξοπλισμό.

Ο 40χρονος ορειβάτης ελεύθερης αναρρίχησης, ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει όσους αναρριχούνται χωρίς σχοινιά, χρειάστηκε λίγο περισσότερο από 90 λεπτά για να ανέβει στην κορυφή στον ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊβάν, που κάποτε ήταν το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.

Χειροκροτήματα ξέσπασαν από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο δρόμο κάτω, όταν ο Honnold έφτασε στην κορυφή του πύργου ύψους 508 μέτρων (1.667 πόδια), ο οποίος μετά την ολοκλήρωσή του το 2004 έγινε ο πρώτος ουρανοξύστης που ξεπέρασε το μισό χιλιόμετρο σε ύψος.

Η αναρρίχηση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, είχε αναβληθεί για 24 ώρες λόγω βροχής. «Τι θέα, είναι απίστευτο, τι όμορφη μέρα», είπε ο Honnold μετά την ολοκλήρωση της αναρρίχησης.

«Είχε πολύ αέρα, οπότε σκεφτόμουν να μην πέσω από την κορυφή. Προσπαθούσα να ισορροπήσω καλά. Αλλά ήταν ο πιο όμορφος τρόπος να δεις την Ταϊπέι».

Ο Honnold έγινε γνωστός το 2017, όταν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε χωρίς ασφάλεια μια ολόκληρη διαδρομή στο El Capitan του Εθνικού Πάρκου Yosemite, ένα κατόρθωμα που αποτέλεσε την κατάληξη του ντοκιμαντέρ Free Solo, που κέρδισε Όσκαρ το 2018.

Ο ουρανοξύστης Tapei 101, όπως υποδηλώνει το όνομά του, έχει 101 ορόφους, με το πιο δύσκολο τμήμα να είναι οι 64 όροφοι που αποτελούν το μεσαίο τμήμα – τα «μπαμπού κουτιά» που δίνουν στο κτίριο την χαρακτηριστική του εμφάνιση.

Χωρισμένο σε οκτώ τμήματα, κάθε τμήμα της κατασκευής έχει οκτώ ορόφους από απότομες, προεξέχουσες αναρριχήσεις, ακολουθούμενες από μπαλκόνια, όπου ο Honnold έκανε σύντομα διαλείμματα καθώς ανέβαινε.

Εκείνος ανέβηκε σε μια γωνία του κτιρίου χρησιμοποιώντας μικρά προεξέχοντα σημεία σε σχήμα L ως στηρίγματα για τα πόδια του και έπρεπε να «manoeuvre» περιοδικά και να σκαρφαλώνει στις πλευρές των μεγάλων διακοσμητικών κατασκευών που προεξέχουν από τον πύργο.

αναρριχητής
Ο Αμερικανός κατά την διάρκεια της αναρρίχησης / REUTERS/Ann Wang

Η εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων, ήταν κάπως ασυνήθιστη για τον Honnold, του οποίου οι αναρριχήσεις συνήθως πραγματοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς κοινό.

«Όταν απομακρύνθηκα από το έδαφος, σκέφτηκα, ω, είναι κάπως έντονο, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που παρακολουθούν», είπε. «Αλλά ειλικρινά, όλοι μου εύχονται καλή επιτυχία. Βασικά, αυτό κάνει όλη την εμπειρία να μοιάζει σχεδόν πιο εορταστική, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι είναι εδώ για να με υποστηρίξουν και να περάσουν καλά».

Ο Αμερικανός κατά την διάρκεια της αναρρίχησης
Ο Αμερικανός κατά την διάρκεια της αναρρίχησης / REUTERS/Ann Wang

Ο Honnold δεν είναι ο πρώτος αναρριχητής που ανέβηκε στον ουρανοξύστη, αλλά είναι ο πρώτος που το έκανε χωρίς σχοινί. Ο Γάλλος αναρριχητής Alain Robert ανέβηκε στο κτίριο σε τέσσερις ώρες την ημέρα των Χριστουγέννων του 2004, στο πλαίσιο των εγκαινίων του.

