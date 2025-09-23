Ταϊβάν: Νεκροί και τραυματίες από τον φονικό τυφώνα Ραγκάσα – Σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του

Φονικό ήταν το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα, από την Ταϊβάν με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι από το πέρασμά του, δύο τουλάχιστον άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 30 αγνοούνται.

Το Χονγκ Κονγκ «έκλεισε» την σήμερα Τρίτη 23.09.2025 καθώς πλησίαζε ο τυφώνας Ραγκάσα, ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας της χρονιάς. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, μετά τις καταστροφές που έφερε στην Ταϊβάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 30 άτομα αγνοούνται και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική κομητεία Χουάλιεν, όπου μια φραγμολίμνη στα βουνά υπερχείλισε λόγω του τυφώνα.

BREAKING: Major disaster unfolding in Guangfu Township, Hualien County in Taiwan.



The Mataian Creek landslide lake overflowed this afternoon, washing away the Mataian Bridge and flooding almost all of Guangfu Township.



Another peak is expected soon. Everyone must… pic.twitter.com/WXoDkCSSY0 — Volcaholic (@volcaholic1) September 23, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Super Typhoon Ragasa brought heavy rain and strong winds to the northern Philippines, triggering evacuations as the country’s disaster response agency went on full alert https://t.co/d9UgWWHIrn pic.twitter.com/dBQNb4WlPh — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

Από τη Δευτέρα, η Ταϊβάν πλήττεται από τα εξωτερικά άκρα του Υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος τώρα κατευθύνεται προς τις νότιες ακτές της Κίνας.

Do you know what upsets me? The fact there’s a humongous typhoon raging in E Asia, it’s devastated parts of Taiwan & the Philippines & heading towards China mainland & there’s nothing about it in our news (unless you search for it)



My thoughts are with them pic.twitter.com/L4HZSG456R — Bette Sparkly Pants (@BettePants) September 23, 2025

Οι τροπικοί κυκλώνες με συνεχείς ανέμους έντασης τουλάχιστον 185 χλμ./ώρα κατηγοριοποιούνται στις Φιλιππίνες ως υπερτυφώνες, ένας χαρακτηρισμός που υιοθετήθηκε πριν από χρόνια για να υπογραμμίσει τον επείγοντα χαρακτήρα που συνδέεται με τέτοιες ακραίες καιρικές διαταραχές. Ο Ραγκάσα κατευθύνεται δυτικά και προβλέπεται να παραμείνει στη Θάλασσα της νότιας Κίνας τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη (24/9), περνώντας νότια της Ταϊβάν και του Χονγκ Κονγκ πριν φτάσει στα ηπειρωτικά.