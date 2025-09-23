Κόσμος

Ταϊβάν: Νεκροί και τραυματίες από τον φονικό τυφώνα Ραγκάσα – Σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του

Δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι στην Ταϊβάν, σε επιφυλακή οι αρχές στο Χονγκ Κονγκ
Κύματα σκάνε στη στεριά
Ο τυφώνας χτυπά το Χονγκ Κονγκ / Reuters

Φονικό ήταν το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα, από την Ταϊβάν με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι από το πέρασμά του, δύο τουλάχιστον άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 30 αγνοούνται.

Το Χονγκ Κονγκ «έκλεισε» την σήμερα Τρίτη 23.09.2025 καθώς πλησίαζε ο τυφώνας Ραγκάσα, ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας της χρονιάς. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, μετά τις καταστροφές που έφερε στην Ταϊβάν.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 30 άτομα αγνοούνται και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική κομητεία Χουάλιεν, όπου μια φραγμολίμνη στα βουνά υπερχείλισε λόγω του τυφώνα.

 

Από τη Δευτέρα, η Ταϊβάν πλήττεται από τα εξωτερικά άκρα του Υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος τώρα κατευθύνεται προς τις νότιες ακτές της Κίνας.

 

Οι τροπικοί κυκλώνες με συνεχείς ανέμους έντασης τουλάχιστον 185 χλμ./ώρα κατηγοριοποιούνται στις Φιλιππίνες ως υπερτυφώνες, ένας χαρακτηρισμός που υιοθετήθηκε πριν από χρόνια για να υπογραμμίσει τον επείγοντα χαρακτήρα που συνδέεται με τέτοιες ακραίες καιρικές διαταραχές. Ο Ραγκάσα κατευθύνεται δυτικά και προβλέπεται να παραμείνει στη Θάλασσα της νότιας Κίνας τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη (24/9), περνώντας νότια της Ταϊβάν και του Χονγκ Κονγκ πριν φτάσει στα ηπειρωτικά.

