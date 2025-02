Τάκερ Κάρλσον, ο αμφιλεγόμενος και απολυμένος σταρ του Fox News είναι πάνω από όλα ένας συνωμοσιολόγος τραμπιστής

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπάθησε να δολοφονήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν» είπε αβίαστα – χωρίς να παρέχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο – ο συντηρητικός Αμερικανός δημοσιογράφος και πρώην παρουσιαστής του Fox News Τάκερ Κάρλσον. Αυτή ήταν ακόμα μία άκραια δήλωση από τον έναν δημοσιογράφο – παρουσιαστή γνωστό για τις ακραίες θέσεις του και την τάση του να προωθεί θεωρίες συνωμοσίας.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν το έκανε, προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Πούτιν», είπε ο πρώην παρουσιαστής του Fox News στο podcast του, «The Tucker Carlson Show». «Κάτι το οποίο είναι τρελό», πρόσθεσε ο Κάρλσον. «Αυτό είναι παράλογο. Οπότε γιατί το έκαναν; Επειδή το χάος τους προστατεύει».

Ο Κάρλσον δεν παρείχε κανένα στοιχείο για να υποστηρίξει τον εμπρηστικό ισχυρισμό του σχετικά με την κυβέρνηση Μπάιντεν, που ήταν στην εξουσία από το 2021 έως το 2025, όταν ξέσπασε ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ο αμφιλεγόμενος δημοσιογράφος, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από το Fox News το 2023 εν μέσω νομικών προβλημάτων του δικτύου σχετικά με τη μετάδοση ανακριβών ισχυρισμών για εκλογική νοθεία στην προεδρική κούρσα των ΗΠΑ το 2020, μια θεωρία συνωμοσίας για την οποία συχνά μιλούσε στην εκπομπή του, έχει συχνά ενστερνιστεί τις απόψεις του Κρεμλίνου, επικρίνοντας την στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς το Κίεβο και αποκαλώντας την Ουκρανία «μη δημοκρατική».

Η επίσκεψή του στη Μόσχα και η συνέντευξη από τον Πούτιν, τρένταρε διεθνώς ενώ λίγο καιρό μετά ακολούθησε και η συνέντευξη από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Μετά το «διαζύγιο» από το Fox News, ο αμερικανός παρουσιαστής Τάκερ Κάρλσον δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια και «μετακόμισε» στο Twitter, μέσω του οποίου παρουσιάζει την εκπομπή του.

Η απόλυση του Τάκερ Κάρλσον από το Fox News, στο οποίο ήταν επί μακρόν ο πιο δημοφιλής στην prime time ζώνη, αποτέλεσε έκπληξη για πολλούς – συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου. Η εκπομπή του «Tucker Carlson Tonight» είχε το 2022 κατά μέσο όρο 3,3 εκατ. τηλεθεατές, γεγονός που την έκανε την πιο δημοφιλή βραδινή εκπομπή της αμερικανικής καλωδιακής τηλεόρασης.

«Θα επιστρέψουμε τη Δευτέρα», είχε πει ο ίδιος στους τηλεθεατές την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023. Δεν επέστρεψε. Το πρωί της Δευτέρας 24 Απριλίου 2023, όμως, η Σουζάν Σκοτ, η διευθύνουσα σύμβουλος του Fox News, τηλεφώνησε στον Τάκερ Κάρλσον για να του πει ότι «θα τον έβγαζαν από τη μέση», όπως ανέφερε το «Vanity Fair».

Για χρόνια, σύμφωνα με τον Guardian, φαινόταν ότι τίποτα και κανείς δεν μπορούσε να αγγίξει τον Τάκερ Κάρλσον στο Fox News. Ήταν ο one and only. Η θέση του ως ο πιο δημοφιλής παρουσιαστής του καναλιού τού επέτρεπε να ασκεί εξουσία τόσο στους τηλεθεατές όσο και στο ρεπουμπλικανικό κόμμα, ενώ η πολιτική του επιρροή ενίσχυε τη θέση του ως «βασιλιά της δεξιάς καλωδιακής τηλεόρασης». Όλα όμως άλλαξαν τον Απρίλιο του 2023.

Το συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News και ο Κάρλσον συμφώνησαν να χωρίσουν τους δρόμους τους λίγο καιρό αφού η Fox Corp κατέληξε σε διακανονισμό με την εταιρεία μηχανημάτων ηλεκτρονικής καταμέτρηση ψήφων Dominion.

Η εταιρεία Dominion είχε προσφύγει στα δικαστήρια και ζητούσε αποζημίωση ύψους 1,6 δισεκ. δολαρίων από το Fox News για τους ισχυρισμούς του ότι υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020, με στόχο να πληγεί ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Τελικά το Fox News συμφώνησε να της καταβάλει 787,5 εκατ. δολάρια.

Ο Κάρλσον είχε κεντρικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Αν και το Fox News δεν αποκάλυψε την αιτία για την αποχώρηση του παρουσιαστή, φαίνεται ότι βασική αιτία ήταν η αποκάλυψη σειράς μηνυμάτων του. Σε αυτά ο Κάρλσον ανέφερε ότι έχει αμφιβολίες για τις καταγγελίες περί νοθείας στις εκλογές, αν και στις εκπομπές του τις υπερασπιζόταν ένθερμα.

Η κίνηση ήταν τόσο απροσδόκητη και άφησε τηλεθεατές και ειδικούς να αναρωτιούνται για το τι θα κάνει στη συνέχεια ο Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τη θέση του για να προωθήσει ακροδεξιές θεωρίες συνωμοσίας και να αναδείξει δεξιές προσωπικότητες. Ο ίδιος δεν θα καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια. Η απάντησή του ήταν μια νέα εκπομπή στο Χ (πρώην Twitter) για να προωθήσει ακόμα περισσότερες θεωρίες συνωμοσίας και ακραίες θέσεις.

«Ήταν απλώς ένας άνδρας με κοστούμι και σακάκι που έλεγε για θεωρίες συνωμοσίας απευθείας στην κάμερα», θα πει ο Ματ Γκερτς ανώτερος συνεργάτης στο Media Matters for America..

Το πρώτο ουσιαστικό δείγμα της νέας δουλειάς του Τάκερ Κάρλσον κυκλοφόρησε στις 11 Ιουλίου 2023: Μια συνέντευξη διάρκειας 2,5 ωρών με τον Άντριου Τέιτ, τον δεξιό μισογύνη influencer που προσευχόταν να πεθάνει όπως ο πρώην ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

Έκτοτε, ο Τάκερ Κάρλσον μίλησε με έναν πρώην στρατηγό που κατηγορείται ότι προωθούσε τη ρωσική προπαγάνδα για τον πόλεμο της χώρας στην Ουκρανία και τον Αύγουστο, φιλοξένησε τον αδελφό του Άντριου Τέιτ, τον Τρίσταν, ο οποίος, όπως και ο Άντριου, έχει κατηγορηθεί στη Ρουμανία για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας για τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.

Η συνέντευξη για τον άλλοτε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ήταν ευρέως επικριτική, αλλά απέδειξε πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ο Τάκερ Κάρλσον για να τραβήξει την προσοχή.

Ο Τάκερ Κάρλσον ανέσυρε τον Λάρι Σινκλέρ, έναν καταδικασμένο απατεώνα που επανέλαβε προ πολλού απαξιωμένους ισχυρισμούς ότι έκανε σεξ με τον Μπαράκ Ομπάμα, και τον ώθησε να τους επαναλάβει. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος παρουσίασε τη συνέντευξη ως μια απλή αφήγηση του Λάρι Σινκλέρ για την ιστορία του. «Αξιολογήστε μόνοι σας», είπε ο Τάκερ Κάρλσον στους τηλεθεατές σε ένα tweet. Παρ’ όλα αυτά, στη συνέντευξη, ο Τάκερ Κάρλσον παρουσίασε τις ανοησίες του Λάρι Σινκλέρ ως γεγονότα.

A man who claims he had sex with Barack Obama in 1999 tells his story.



Wednesday. 6pm ET. pic.twitter.com/iDYMSww1KS